امروز آخرین مهلت اعلام درخواست وام زیارت/ پرداخت 1 میلیون تومان وام

جلیل دارا در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: دانشجویان تا پایان وقت اداری امروز یکشنبه 7 اسفندماه فرصت دارند تا درخواستهای خود را مبنی بر دریافت تسهیلات قرض الحسنه دانشجویی به معاونت دانشجویی دانشگاه محل تحصیل خود اعلام کنند.

وی با اشاره به مبلغ 400 هزار تومانی این تسهیلات به نکته ای که پیش از این اعلام نشده بود، اشاره کرد و گفت: با توجه به هماهنگیهای به عمل آمده بین معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت علوم و صندوق رفاه دانشجویان، دانشجویان علاوه بر دریافت مبلغ 600 هزار تومان از بانک ملت، مبلغ 400 هزار تومان هم به عنوان تسهیلات از این صندوق دریافت کنند.

به گفته مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم، این وام شامل تمام دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم می شود و دانشجویان متقاضی برای یک بار در طول دوران دانشجویی می توانند متقاضی دریافت این وام باشند.