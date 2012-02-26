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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۵۶

دارا به مهر خبر داد:

امروز آخرین مهلت اعلام درخواست وام زیارت/ پرداخت 1 میلیون تومان وام

امروز آخرین مهلت اعلام درخواست وام زیارت/ پرداخت 1 میلیون تومان وام

مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم درباره جزئیات دریافت وام زیارت که امروز آخرین مهلت دریافت آن از سوی دانشگاهیان عمره گذار است، گفت: دانشجویان متقاضی می توانند مبلغ 1 میلیون تومان وام زیارت از سوی صندوق رفاه دانشجویان و بانک ملت دریافت کنند.

جلیل دارا در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: دانشجویان تا پایان وقت اداری امروز یکشنبه 7 اسفندماه فرصت دارند تا درخواستهای خود را مبنی بر دریافت تسهیلات قرض الحسنه دانشجویی به معاونت دانشجویی دانشگاه محل تحصیل خود اعلام کنند.

وی با اشاره به مبلغ 400 هزار تومانی این تسهیلات به نکته ای که پیش از این اعلام نشده بود، اشاره کرد و گفت: با توجه به هماهنگیهای به عمل آمده بین معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت علوم و صندوق رفاه دانشجویان، دانشجویان علاوه بر دریافت مبلغ 600 هزار تومان از بانک ملت، مبلغ 400 هزار تومان هم به عنوان تسهیلات از این صندوق دریافت کنند.

به گفته مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم، این وام شامل تمام دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم می شود و دانشجویان متقاضی برای یک بار در طول دوران دانشجویی می توانند متقاضی دریافت این وام باشند.

کد مطلب 1543593

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