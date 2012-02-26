آلمان خواستار خروج یونان از منطقه یورو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "هانس پیتر فردریش" در گفتگو با اشپیگل خواستار خروج یونان از منطقه یورو شد و تاکید کرد: یونان با خروج از این منطقه فرصت های بیشتر را برای بهبود اوضاع اقتصادی و رقابت با دیگر کشورها خواهد داشت.

هانس پیتر فردریش این اظهارات را پیش از تصمیم گیری مجلس آلمان برای موافقت با اعطای وام 130 میلیارد یورویی (175 میلیارد دلار) اتحادیه اروپا به یونان بیان کرد.

از سوی دیگر با وجود اعتصاب چند روزه کارگران اتحادیه های کارگری و تظاهرات گسترده یونانی ها، پارلمان این کشور پنجشنبه گذشته لایحه کاهش 107 میلیارد یورویی (142.3 میلیارد دلاری) بدهی های این کشور را با هدف دریافت کمک مالی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول به منظور جلوگیری از ورشکستگی تصویب کرد.

طبق این لایحه صاحبان اوراق قرضه می توانند اوراق خود را با اوراقی با ارزش پایین تر و مدت زمان بیشتر معاوضه کنند.

با وجود تلاش سران اتحادیه اروپا برای کمک به یونان و جلوگیری از سرایت بحران این کشور به دیگر مناطق این اتحادیه، کارشناسان بخت اندکی را برای موفقیت آمیز بودن طرحهای ارائه شده متصور هستند.

بدلیل بدهی های سنگین دولت یونان و اوضاع نابسامان اقتصادی در این کشور، ارائه بسته جدید مالی منطقه یورو به ارزش 170 میلیارد دلار برای کمک به دولت یونان از اکتبر سال گذشته تاکنون به تعویق افتاده است.