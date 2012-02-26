150 صندوق اخذ رای در لنگرود مستقر می شود

عزیز کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تمامی شرایط برای برگزاری انتخابات باشکوه در لنگرود فراهم است، افزود: حضور حداکثری مردم در پای صندوق های اخذ رای نشان دهنده اقتدار، عظمت و قدرت نظام جمهوری اسلامی ایران در جهان است.

وی همچنین با اشاره به اینکه انتخابات بیانگر مشروعیت نظام است، اظهارداشت: مشارکت مثال زدنی مردم در انتخابات مجلس نهم بار دیگر عظمت این ملت فهیم، آگاه، با بصیرت و ولایتمدار را به رخ همه جهانیان می کشاند.

فرماندار لنگرود گفت: دشمنان نظام با بکارگیری ابزارهای تبلیغاتی، رسانه ای و ماهواره ای سعی در مخدوش کردن فضای کشور در آستانه انتخابات و ممانعت از حضور حداکثری مردم ولایتمدار را دارند که در این شرایط حضور گسترده در پای صندوق های رای، پاسخی دندان شکن به دشمنان نظام خواهد بود.

وی در ادامه از آمادگی کامل این شهرستان برای برگزاری انتخابات نهم در روز 12 اسفند خبر داد و افزود: مردم مومن، متعهد و انقلابی لنگرود بی صبرانه منتظر این روز هستند تا افتخار دیگری برای کشور خود رقم بزنند.

کاظمی ادامه داد: حضور گسترده مردم در پای صندوقهای رای، سدی مستحکم در مقابل توطئه ها و تهدیدهای دشمنان نظام است.