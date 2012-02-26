هدف مصلحی ازحضور در ریاض چه بود/ انتقاد کیهان از نشریه 9 دی

به گزارش خبرنگار مهر، درصفحه‌‌ها و لابه‌لای ستون‌های روزنامه‌‌های امروز یکشنبه اخبار جالب و ویژه‌‌ای به چشم می خورد:

هم فتنه و هم انحراف/انتقاد کیهان از جبهه پایداری

روزنامه کیهان در بخش "خبر ویژه" خود با انتقاد از نحوه انتشار یادداشت مدیر مسئول این روزنامه و حذف قید "انحرافی" در آن یادداشت توسط هفته نامه 9 دی و همچنین انتقاد از جبهه پایداری نوشت: هفته نامه محترم 9 دی در آخرین شماره خود یادداشت روز‏‎ ‎چهارشنبه 3 ‏اسفندماه مدیرمسئول کیهان را با ‏عنوان "شریعتمداری: مدعیان‎ ‎مقابله با فتنه و انحراف باید نشانه های قابل استناد ‏داشته باشند" باز نشر‎ ‎داده است ‏که روال تعریف شده ای در خانواده مطبوعات است. اما این نشریه در تیتری که ‏برای یادداشت شریعتمداری در‏‎ ‎صفحه اول خود برگزیده کلمه "انحراف" را حذف کرده و آورده است "حسین‎ ‎‎شریعتمداری: مدعیان مقابله با فتنه ‏باید نشانه های قابل استناد داشته‏‎ ‎باشند"! اصل خوش بینی و قاعده "حمل بر ‏صحت" درباره دوستان و مؤمنان ‏ایجاب‎ ‎می کند حذف قید "انحراف" از تیتری که همکاران محترممان در 9 ‏دی برای‏‎‏ ‏‎یادداشت مدیرمسئول کیهان ‏برگزیده اند را "تصادفی" و ناشی از "کم توجهی" ‎تلقی کنیم ولی در ‏یادداشت کیهان بر مقابله با هر دو گروه فتنه ‏و حلقه‎ ‎انحرافی به عنوان دو اصل غیرقابل تغییر برای گزینش ‏نامزدها تاکید شده بود.‎ ‎بنابراین، حذف قید ‏"انحرافی" می تواند- خدای نخواسته- عامدانه! تلقی شود و‏‎ ‎اگر چنین ‏باشد- که انشاءالله نباشد- باید از دوستان 9 ‏دی و جبهه پایداری‎ ‎پرسید؛ چرا قید مزبور را حذف کرده اند؟ و آیا ‏حذف قید "انحراف" به این‎ ‎تردید دامن نمی ‏زند که برخی از نامزدهای معرفی شده سند و نشانه ای برای‎ ‎اثبات ‏مقابله خود با حلقه انحرافی ندارند؟‏‎‏! گفتنی است شماره بعدی هفته‏‎ ‎نامه 9 دی بعد از انتخابات منتشر می شود و اگر چنین نبود این توضیح را‏‎ ‎برعهده ‏‏دست اندرکاران محترم نشریه 9 دی می گذاشتیم ولی از آنجا که کیهان‏‎ ‎ضمن احترام به هر دو جبهه متحد و ‏‏پایداری، هیچ یک از فهرست های ارائه شده‏‎ ‎از سوی آنان را بی عیب و نقص و غیرقابل تجدیدنظر ارزیابی نمی ‏‏کند، توضیح‎ ‎یاد شده را ضروری دانستیم با این منظور که تلقی حمایت کیهان از این یا آن‎ ‎جبهه در میان نباشد.‎

صدور حکم حبس برای یک مدیر به جرم جعل مدرک تحصیلی

در ویژه‌های خراسان در خبری می خوانیم: پس از حضور بازرسان یک نهاد نظارتی در یکی از مراکز صنعتی کشور، مشخص شده که یکی از مدیران عالیرتبه این مجموعه با جعل مدرک تحصیلی دانشگاهی در این سمت مشغول فعالیت است و تاکنون میلیون ها تومان اضافه حقوق دریافت کرده است که پس از ارجاع این پرونده به دستگاه قضایی، وی به 2 سال حبس و بازگرداندن مبالغ اضافی محکوم شد.

ورود بانک مرکزی به رصد تراکنش های مشکوک

خراسان همچنین نوشت: بانک مرکزی در نامه ای به تمام بانک های دولتی و ‏خصوصی اعلام کرده که از این پس، یک پایگاه جامع ‏اطلاعات، اقدامات مربوط به پایانه های فروش موجود در ‏سراسر کشور را رصد می کند و محل دقیق، نوع صنف و نیز ‏اندازه و حجم کاربری این پایانه‌ها را به دقت مورد بررسی ‏قرار خواهد داد تا هرگونه تراکنش مشکوک در این بخش ‏بلافاصله رصد و گزارش شود.‏

پروین احمدی نژاد در هیچ لیستی حضور ندارد

فرهیختگان در ستون "تا انتخابات" خود به کاندیداتوری پروین احمدی نژاد در انتخابات مجلس نهم و قرار نگرفتن نام وی در لیست های انتخاباتی اشاره کرده و آورده است: پروین احمدی نژاد خواهر محمود احمدی نژاد که برای انتخابات مجلس کاندید شده است هنوز در هیچ لیستی حضور ندارد و گفته می شود که هیچ کدام از جریان های مطرح سیاسی کشور حاضر نشده اند از کاندیداتوری وی حمایت کرده و او را در لیست خود بیاورند.

موضع پوتین درباره علت فشار به ایران

حمایت نوشت: نخست وزیر روسیه گفت که کشورهای بزرگ غربی در پوشش مبارزه با گسترش تسلیحات هسته ای به دنبال تغییر نظام در ایران هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ولادیمیر پوتین در جریان بازدید از یک مرکز تحقیقات هسته ای در شرق روسیه گفت: معتقدم که در پوشش مبارزه با گسترش سلاح های کشتار جمعی طرح هایی از نوع دیگر صورت می گیرد و اهداف دیگری نظیر تغییر نظام دنبال می شود. وی راه حل های روسیه را متفاوت خواند.

تحریم در ایران، گرانی سوسیس در آلمان!

قدس همچنین در خبری به تحریم ها علیه کشورمان و تاثیرات آن بر سایر کشورها نوشته است: یک پایگاه خبری آلمان در خبری جالب اعلام کرد، در نتیجه تحریم های اروپا علیه ایران هزینه های آلمان برای واردات امعا و احشای گوسفند از ایران افزایش یافته و در نتیجه قیمت سوسیس در این کشور بالا رفته است.

رقابت ترکیه و چین برای خرید محصولات پتروشیمی

قدس نوشت: مدیر عامل مجتمع پتروشیمی با اشاره به رقابت ترکیه و چین برای خرید محصولات یکی از بزرگترین واحدهای اتیلن جهان، از احتمال آغاز صادرات محصولات پلیمری پتروشیمی مارون به پاکستان و هند خبر داده است.

3 سایت حامی جبهه پایداری فیلتر شدند

روزنامه شرق در ستون "مهم نیست" از فیلتر 3 سایت حامی جبهه پایداری خبر داده و به نقل از خبرگزاری دانشجو نوشته است: مشاور کارگروه فیلترینگ گفت: فیلتر سه سایت حامی جبهه پایداری در پی صدور حکم قضایی از سوی دادگاه صورت گرفته است. بنابراین گزارش، دسترسی به سایت های خبری صراط نیوز، بی باک نیوز و 598 از صبح دیروز به دلیل نامعملومی ممکن نیست. مومن نسب، مشاور کارگروه فیلترینگ در این زمینه اعلام کرد: فیلتر این سه سایت در پی صدور حکم قضایی از سوی دادگاه صورت گرفته است.

آنگولا از همکاری گازی با ایران انصراف داد

شرق همچنین در خبری تحت این عنوان و با اشاره به فشارهای شدید غرب به دولت آنگولا مبنی بر انصراف از ادامه همکاری های گازی با ایران، آورده است: شرکت سونانگول آنگولا اعلام کرد از اجرای یک پروژه 7.5 میلیارد دلاری گازی در ایران منصرف شده است. به گزارش پایگاه اینترنتی داو جونز فشارهای شدید غرب بر دولت آنگولا موجب شده است تا این شرکت بزرگ نفتی آنگولایی انصراف رسمی خود را از ادامه همکاری با ایران اعلام کند. بر اساس این گزارش آمریکا و اروپا طی ماههای اخیر فشارهای زیادی را برای تحریم صنعت نفت و گاز ایران اعمال کرده اند.

هدف وزیر اطلاعات از حضور در ریاض چه بود؟

تهران امروز در بخش "باشگاه سیاسی" ضمن اشاره به سفر چندی قبل مصلحی به عربستان سعودی در خصوص اهداف این سفر نوشته است: اطلاعات موجود نشان می دهد عربستان سعودی اخیرا در ‏تمام پروژه های ضد امنیتی آمریکا و صهیونیست ها علیه ‏ایران دخیل بوده است. آخرین نمونه افشا شده از این قبیل حضور دو تن از عناصر ‏رسوای فتنه سبز در عربستان و دریافت پول از سعودی ‏وهمچنین اعطای کمک مالی به محمد خاتمی بوده است. گفتنی است مقام های اطلاعاتی ایران اسناد مراوده ‏عربستان با برخی تروریست های ضد ایرانی را در سفر ‏اخیر وزیر اطلاعات به این کشور به مقام های سعودی ارائه ‏کرده اند.

انتخابات سوژه خنداندن مردم برای صدا و سیما؟!

تهران امروز همچنین با نگاهی انتقادی از برنامه های رسانه ملی در خصوص انتخابات پیش رو آورده است: برنامه های رسانه ملی بیش از یک ماه مانده به برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با محتوای طنز کلید خورد. رسانه ملی به مناسبت آغاز ماه ربیع‌الاول و در آستانه دهه فجر از چهارشنبه -5 بهمن- با پخش برنامه "خنده بازار" که از شبکه 3 سیما به روی آنتن رفت نگاه طنزگونه اش به انتخابات مجلس را آغاز کرد. ساختار کلی این برنامه که مخاطبان زیادی در سراسر کشور دارد بر شوخی با برنامه های تلویزیونی، چهره‌ها و شخصیت‌های مطرح و مسائل روزمره اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، ورزشی و... بنا شده است و در هفته های گذشته نیز به حساس ترین موضوع سیاسی کشور در سال اخیر، یعنی انتخابات پرداخت. صدا و سیما در برنامه های طنز خود که در کنار برنامه های گرامیداشت دهه مبارک فجر به روی آنتن برد به شکل کوتاهی به انتخابات مجلس اشاره کرد و باشیبی که حکایت از کمبود و یا پیش بینی نشدن برنامه های تحلیلی و تبیینی داشت به انتخابات اشاره کرد. این در حالی است که با توجه به نفوذ ملی تلویزیون و گستردگی آن تا دورافتاده ترین نقاط کشور این توقع وجود داشت که نگاهی تحلیلی - تبیینی در قالب هایی جذاب درباره انتخابات مجلس در دستور کار رسانه ملی قرار می گرفت.

رونمایی از کاندیداهای جریان انحرافی

تهران امروز همچنین در خبری تحت این عنوان نوشت: سردار فرزندی رئیس دانشکده علوم سیاسی و فرهنگ و ارتباطات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: "جریان انحرافی تا این لحظه کاندیداهای خود را رو نکرده است اما پیش بینی ما این است که در روزهای پیش رو و نهایتا تا سه شنبه شاهد تحرکات جدی این جریان و رونمایی از کاندیداهای این جریان باشیم که باید مراقب بود."

رد پای تروریست های منافق در ایجاد اغتشاش در انتخابات مجلس

در ستون "سایه روشن" روزنامه وطن امروز در خبری می خوانیم: همزمان با برنامه ریزی برخی کشورهای غربی برای به اغتشاش کشاندن انتخابات مجلس شورای اسلامی، تحرکات منافقین نیز در این زمینه آغاز شده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هابیلیان (خانواده شهدای ترور کشور)، در روزهای اخیر، برنامه‌های رسانه‌های وابسته به گروهک منافقین بر انتخابات مجلس تمرکز یافته و اهداف غرب بخصوص آمریکا و رژیم صهیونیستی را دنبال می‌کند. به دستور سرکرده منافقین، رسانه‌های این گروهک مامور شدند تا برنامه‌ها، اطلاعیه‌ها و فراخوان‌های گسترده‌ای را به فعالیت در جهت بروز ناامنی در انتخابات اختصاص دهند که نشان از برنامه ریزی سرکردگان منافقین برای به اغتشاش کشاندن انتخابات دارد. از دیگر فعالیت‌های این گروهک به منظور اغتشاش در انتخابات می‌توان به تخلیه تلفنی، ارتباط گیری از طریق اینترنت با برخی جوانان فعال در انتخابات در ایران و سعی بر اعزام نیرو به ایران اشاره کرد. در انتخابات سال 88 نیز منافقین تحرکات گسترده‌ای در اغتشاشات پس از انتخابات داشتند.

30 امضا کننده سئوال از رئیس جمهور غایبان انتخابات مجلس نهم

روزنامه ایران در ستون "دیگه چه خبر؟" ضمن اشاره به طرح سئوال از رئیس جمهور از غیبت 30 نماینده امضا کننده این طرح در انتخابات مجلس نهم خبر داده و نوشته است: 62 نماینده مجلس هشتم در انتخابات نهمین دوره مجلس حضور ندارد که نام 30 نفر از امضا کنندگان طرح سئوال از رئیس جمهور هم در بین آنها دیده می شود. با این حساب از 79 امضا کننده طرح سئوال از رئیس جمهور، 30 نفر از آنها قطعا در مجلس نهم حضور نخواهند داشت که اکثر این افراد نیز کسانی هستند که در مراحل نهایی از سوی هیئت های نظارت رد صلاحیت شده اند. گفتنی است طرح سئوال از رئیس جمهور در آخرین جلسه علنی مجلس اعلام وصول شد و بعد از آن نمایندگان به تعطیلی سه هفته ای رفتند تا بعد از انتخابات از رئیس جمهور برای حضور در صحن علنی و پاسخگویی دعوت کنند.

نتایج نظر سنجی های انتخاباتی

ملت ما در ستون "غیر رسمی" به نظر سنجی در خصوص انتخابات مجلس نهم اشاره کرده و به نقل از مشرق آورده است: نظرسنجی سه مرکز معتبر در تهران نشان می دهد آقایان حداد عادل، مطهری و توکلی به ترتیب بیش ترین آرا را به خود اختصاص خواهند داد. همچنین نظرسنجی ها در اصفهان نشان می دهد آقایان کامران، سالک، طلایی، فولادگر و خانم نیره اخوان از شانس بیش تری برای ورود به مجلس برخوردارند.