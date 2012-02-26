توفان شن قطار مسافری تهران-زاهدان را از ریل خارج کرد

منصور عرب یارمحمدی در گفتگو با مهر با اشاره به علت این حادثه، اظهارداشت: قطار تهران-زاهدان که روز گذشته ساعت از تهران به مقصد زاهدان حرکت می کرد، در استان سیستان و بلوچستان با توفان شن شدیدی روبرو شد که منجر به خروج یکی از واگنها از ریل شد.

معاون حمل و نقل مسافری راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران افزود: همیشه در این محور با مشکل توفان شن روبرو هستیم که در اغلب مواقع هم مشکلات زیادی را برای مسئولان قطار بوجود می آورد.

وی افزود: شب گذشته هم توفان به اندازه ای شدید بود که از شیشه های واگن جلو به داخل آمد و منجر به خروج واگن از ریل شد که در نهایت با تلاش مسئولان راه آهن منطقه، 170 نفر مسافر این قطار با اتوبوس به زاهدان منتقل شدند.

عرب یار محمدی تصریح کرد: این قطار همه روزه از ساعت 16 و 55 دقیقه از تهران به مقصد زاهدان حرکت می کند و باید روز آینده ساعت 17 و 45 دقیقه به مقصد برسد و از زاهدان هم ساعت حرکت این قطار 6 و 55 دقیقه صبح و زمان برگشت ساعت 7 و 25 دقیقه روز بعد است.

وی با بیان اینکه توفان شن به اندازه ای شدید بود که از قبل رسیدن قطار مرتب از سوی همکاران تمیز می شد، گفت: با وجود تمام تلاشها قبل از رسیدن قطار و در همان زمانی که قطار متوقف شده بود، اما شدت شن تا حدی زیاد بود که پس از پاک شدن با لودر، بلافاصله شن همه جا را پر می کرد.

وی تصریح کرد: مسافران قطار پس از 12 ساعت تاخیر و در ساعت 4 و 30 دقیقه صبح امروز به مقصد رسیدند که همکاران ما در منطقه بسیار برای این امر تلاش کردند.