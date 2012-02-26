پسته 1.6 میلیارد دلاری در انتظار حمایت/ مزیتهای اقتصادی تقویت شوند

به گزارش خبرنگار مهر، پسته با اختصاص سالیانه صادرات دلاری 1.6 میلیاردی بدون شک مهمترین و استراتژیک ترین کالای کشاورزی کشور محسوب می شود و نکته قابل تامل در این خصوص نقش تاثیر گذاری است که این محصول می تواند در ایجاد عدم وابستگی به صادرات نفت داشته باشد به همین دلیل بررسی وضعیت بازار پسته که 70 درصد از آن در دنیا در اختیار ایران است و مشتریان همیشگی خود را نیز دارد ضروری است.
نکته قابل تامل اینکه از این میزان 70 درصد محصول نیز در استان کرمان تولید می شود و به این ترتیب استان کرمان آمار جالبی در خصوص وجود باغهای کشاورزی کشور را نیز به خود اختصاص داده است و یک سوم مجموع باغهای کشور در استان کرمان وجود دارد.
در این میان باید توجه داشت که به دلیل شرایط خاص جغرافیایی استان کرمان کیفیت این محصول به مراتب بهتر از رقبای خارجی تولید کننده پسته است که اکثرا در ترکیه و آمریکا این محصول را تولید می کنند.
پسته مزیت اقتصادی خاص ایران/ 70 درصد پسته جهان در کرمان تولید می شود
این تنها مزیتی است که سبب شده ایران همچنین بخش قابل توجهی از نیاز بازار جهانی را تامین کند از سوی دیگر حجم قابل توجه پسته تولیدی آمریکا در این کشور مصرف می شود و به دلیل مصرف کم پسته در ایران اکثر این محصول به بازار جهانی صادر می شود.
با این وجود مشکلاتی از جمله ثابت ماندن نرخ ارز، افزایش هزینه های تولید و خشکسالی موجب شده است این بازار پر منفعت کشور با مشکلات و موانعی مواجه شود که رفع این مشکلات ضروری است.
اما همچنان کارشناسان پسته را نعمتی خدا دادی می دانند که خوشبختانه با وجود تمام تلاشهای صورت گرفته در گوشه و کنار جهان از لحاظ کیفیت و کمیت در استان کرمان حرف اول را می زند و می تواند به یکی از پایه های اصلی اقتصاد غیر نفتی کشور مبدل شود.
کارشناسان اقتصادی بر این باروند در صورت بها دادن به پتانسیلهای تولید غیر نفتی که ایران در آنها حرف اول را در جهان می زند می توان در قالب یک برنامه ریزی منسجم اقتصاد کشور را از اقتصاد نفتی به اقتصادی پویا تبدیل کرد که به سادگی در صورت فشارهای بین المللی تحت تاثیر قرار نگیرد.
این درحالی است که دشمنان نیز سعی می کنند از طریق فشار آوردن بر اقتصاد نفتی در تحریمهای اخیر به مقصد خود برسند و دور زدن اقتصاد نفتی و پرداختن به مزیتهای اقتصادی می تواند از راهکارهای مسئولان برای مقابله با تحریمها در میان مدت و بلند مدت تلقی شود.
محسن جلالپور، رئیس اتاق بزرگانی کرمان و نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه باید تولید محصولات دارای مزیت در کشور را جدیت دنبال کنیم گفت: ارز سرگردان در کشور باید به سمت تولید برود که یکی از این راهها تولید بیشتر پسته است.
نقدینگی باید به سمت مزیتهای اقتصادی پیش برود/ نقدینگی باید از مصرف به تولید هدایت شود
وی ادامه داد: متاسفانه نقدینگی کنونی در کشور هم اکنون به سمت مصرف حرکت می کند و تولید در این زمینه مغفول مانده و تولیدات داخلی نیز اکثرا صادرات محور نیست.
این اقتصاد دان با بیان اینکه اصولا در اقتصاد، ارز به عنوان یک کالا در نظر گرفته میشود، گفت: همانگونه که در یک کشور تورم اتفاق میافتد نرخ ارز هم باید همزمان با این تورم افزایش قیمت داشته باشد و ثابت نگه داشتن نرخ ارز برای تولیدات صادراتی مشکل مواجه می کند.
وی سپس از نقش و کارکرد پول در اقتصاد ملی سخن گفت و اظهار داشت: پول سه نقش اصلی در مبادله ، شمارش و ذخیره ارزش کشور دارد.
وی یادآور شد: ما سالهاست که ذخیره ارزش را در کشور نداریم چون طی سالهای قبل، هر دولتی در هر شرایطی این اجازه را داشته که اسکناس چاپ کند.
رییس اتاق بازرگانی کرمان ادامه داد: تاکنون پول، نقش مبادله و شمارش خود را ایفا میکرد اما در ماههای اخیر عامل مبادله هم کمرنگ شده است؛ چون برخی از کالاها و معاملات در حال حاضر دیگر ریالی انجام نمیشود مثلا پسته را دیگر ریالی نمیفروشند، چون کارآیی پول در مبادلات کم شده و این بسیار خطرناک است.
وی در ادامه به تحلیل بازار ارز کشور پرداخت و گفت: در افزایش 50 درصدی قیمت ارز در یکماه اخیر ما معتقدیم یک دلیل راهبردی و ریشه ای داریم.
وی افزود: یکی از دلایل ریشه ای بروز چنین اتفاقاتی این است که ما در 3 دهه گذشته یک مدل توسعه اقتصادی کامل را تدوین نکرده ایم و با وجود داشتن برنامههای متعددی مثل سند چشمانداز اما مدل توسعهاقتصادی نداشتیم و این کمبود به شدت در کشور محسوس است.
وی افزایش رشد بیرویه نقدینگی در طول سال های اخیر را نیز به عنوان یکی دیگر از دلایل بروز اتفاق اخیر دانست و گفت: در این مدت ما سعی نکردهایم حد و اندازهای برای نقدینگی کشور رعایت کنیم و این باعث شده طی سالهای قبل مرتب شاهد افزایش نقدینگی در کشور باشیم.
نایب رییس اتاق ایران در توضیح این مطلب بیان داشت: در حالی که در سال 84 میزان نقدینگی در کشور 670 هزار میلیارد تومان بوده ،در سال 90 این میزان به 3 هزار و 300 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی در این مدت ما شاهد افزایش 5 برابری نقدینگی در کشور طی شش سال بودهایم.
جلال پور افزود: همچنین این نقدینگی به سمت بازار تولید هدایت نشده که بدیهی است نقدینگی سرگردان توان بالایی دارد که هر کجا شرایطی فراهم شود، حرکت جدی را به وجود آورد؛ یک بار به سمت بازار مسکن میرود یکبار طلا و ارز ... که طی ماه های اخیر در بحث سکه و ارز نمود آن را مشاهده کردیم.
رییس انجمن پسته ایران تصریح کرد: باید برای نقدینگی کشور در آینده برنامهای جدی داشته باشیم و ما معتقدیم که باید به سمت تولید هدایت شود.
وی افزود: اینکه چگونه آن را مدیریت کردهایم باعث میشود تا پایان سال 89 رشدی معادل 2.5 درصد در نرخ ارز داشته باشیم در حالی که درهمین مدت ده ساله 350 درصد تورم داشته باشیم یعنی نرخ ارزباید 3.5 برابر میشد اما چون به قانون برنامه عمل نشد، این شرایط پیش آمد.
وی ادامه داد: نگاه ها همواره به بانک مرکزی به عنوان یک کانون اعتماد بوده اما متاسفانه در سالهای اخیر این اعتماد کم شده و به دلیل نرخ های متفاوتی که اعلام گردید، اعتماد مردم کمتر و نگرانی هایی به وجود آمد.
جلالپور گفت: این نوسان واقعا اقتصاد ما را فلج می کند و اینکه در مدت چند ماه، نرخ ارز 50 تا 60 درصد افزایش یا کاهش مییابد صادرکننده، واردکننده، تولیدکننده و خریدار گرفتار میشود.
وی اظهار داشت: حالا این اتفاق افتاده و پول هم کارآیی لازم خود را ندارد و شرایط نامطلوبی به وجود آمده ضروری است که اولا برای کشور، مدل توسعه ملی تعریف شود و ثانیا برای عبور از این بحران راهکارهای مناسب فوری اخذ شود.
رییس انجمن پسته ایران تصریح کرد: تدوین مدل توسعه ملی در حال حاضر یک ضرورت است اما با مشارکت کلیه بخش های نظام محقق می شود چنانکه اخیرا هم با تاکیدات مقام معظم رهبری و پیگیریهای مدبرانه ایشان، مسئولین به فکر افتاده اند و امیدواریم هر چه زودتر این مدل تعریف شود.
ضرورت تخمین دقیق میزان مصرف داخلی پسته
سید محمود ابطحی، عضو اتاق بازرگانی استان کرمان در گفتگو با مهر هم از بازار مصرف داخلی پسته کشور سخن گفت.
وی در خصوص میزان مصرف داخلی پسته اظهار داشت: انجمن، آمار تولید سالانه پسته و همچنین میزان صادرات این محصول را تهیه و چندین بار پالایش میکند و در نهایت برای میزان مصرف داخلی پسته، رقمی را اعلام میکند.
وی افزود: از آنجا که قاچاق پسته بسیار کم بوده و حتی در چند سال اخیر میزان قاچاق آن صفر بوده، آمار گمرک هم میزان صادرات را معلوم میکند که تفاوت این دو، عدد دقیقی را در خصوص میزان مصرف داخلی به ما میدهد.
ابطحی گفت: اما در زمینه مصرف داخلی پسته تاکنون کار آماری خاصی مانند آنچه که در مورد میزان تولید صورت گرفته، انجام نشده است.
وی بیان داشت: بر اساس برآوردها میزان مصرف داخلی پسته در دهه 40 حدود 5 هزار تن، در سال 62 ، 15 هزار تن ، در سال 76 حدود 35 هزار تن و با لحاظ پارامترهای درآمد، قیمت و جمعیت، میزان مصرف در دهه 80 تا 35 هزار تن بوده است.
وی ادامه داد: وقتی آمار صادرات پسته در دنیا را بررسی میکنیم مشخص است از یک قاعده خاصی تبعیت میکند؛ فرضا 30 درصد پسته به خاور دور صادر میشود، حدود 20 درصد آن به اروپا، 15 درصد آن به روسیه و اقمار آن؛ یعنی اگر در یک سال 200 هزار تن پسته صادر شده باشد، 30 درصد آن به خاوردور فرستاده میشود و اگر در سالی 100 هزار تن صادر شده باشد باز هم همان 30 درصد به خاور دور میرود.
وی با بیان اینکه پسته در یک بازار رقابتی کامل قرار دارد، گفت: با مطالعات و بررسی هایی که در 30، 40 سال اخیر انجام دادهام، برآوردم این است که مصرف داخلی پسته حدود 20 درصد است اما باید بر روی میزان مصرف داخلی پسته کاری مستقل انجام شود و تاکید دارم که این کار را انجمن پسته انجام دهد.
تقاضا و عرضه پسته ارتباطی با نرخ ارز ندارد
مهدی آگاه، کارشناس اقتصاد پسته هم از آثار افزایش یا کاهش نرخ ارز بر بازار بینالمللی پسته گفت.
وی با بیان اینکه پسته تفاوت اساسی با دیگر کالاها دارد، اظهار کرد: مهمترین جنبه این تفاوت، قیمت آن است.
آگاه افزود: دربازار پسته، ما عرضه و تقاضا را داریم؛ شاهین این ترازو که مقابل هم باشد قیمت را تعیین میکند به این صورت که اگر تقاضا بالا اما عرضه کم باشد رقابت برای خرید پیش آمده و افزایش قیمت را خواهیم داشت.
آگاه همچنین بیان داشت: این نقش قیمتی در محصولات دیگر تفاوت فاحش دارد؛ به این صورت که در مورد پسته اگر عرضه کم اما تقاضا زیاد بود، برای جبران آن میتوان گفت حالا که قیمت بالا رفته پس تولید را افزایش دهیم اما 10 تا 12 سال طول میکشد تا از این وضعیت بهرهبرداری شود.
وی افزود: به عنوان نمونه در محصولی مانند گندم، اگر قیمت در ایران بالا برود، میتوان آن را از دیگر کشورها وارد کرد و بازار به سرعت متعادل میشود اما درمورد پسته بازار بینالمللی، نه تولید، تنها در ایران و آمریکاست. اما اگرچه تولید ما از آمریکا کمتر است لیکن به دلیل مصرف داخلی کمتر، هنوز در بازار بینالمللی عدد صادرات ایران از آمریکا بیشتر است.
آگاه تصریح کرد: این بازار بینالمللی اما جای ذخیره برای اینکه اگر قیمت بالا رفت با افزایش عرضه این مسئله را حل کند، ندارد.
مهدی آگاه در ادامه اظهار داشت: قیمت داخلی به عواملی از جمله سیاستگزاری دولت، کمبودهای مصنوعی و طبیعی و مواردی از این دست بستگی دارد اما در عرصه بینالمللی فقط فاکتور قیمت است که عرضه و تقاضا را متعادل میکند.
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