شمارش معکوس مردم شرق هرمزگان برای خلق حماسه ای دیگر

به گزارش خبرنگار مهر، هرچه بیشتر به زمان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی نزدیک تر می شویم حال و هوای شهرستانهای شرق هرمزگان پرشور تر از قبل، شکل و رنگ انتخابات را به خود می گیرد و تمام اقشار مردم به موضوع انتخابات و برگزیدن کاندیدای اصلح خود می اندیشند تا بار دیگر حماسه ای خلق کنند.

کشاورزان به هنگام رفتن به مزارع و باغات، فروشندگان به هنگام ورود به بازار و شروع کسب و کار، دانشجویان، کارمندان، رهگذران، همه و همه در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی بحث می کنند هر کدام از زاویه ای به انتخاب کاندیدای مورد نظر خود نگاه و خواسته ها و مطالبات صنف خود را بیان می کند، اما همه بر یک نظر متفقند "حضور حداکثری با هدف حمایت از نظام و ولایت".

چند روزی است که با شروع تبلیغات 11کاندیدای نمایندگی مجلس شورای اسلامی برای تصاحب یک صندلی مجلس، چهره شهرها و روستاهای شرق هرمزگان را متحول ساخته اند.

دیوارها، درختها، تیرچراغ برقها همه وهمه پوشیده از عکسها و پوسترهای کاندیداهایی است که تلاش می کنند خود و برنامه های خود را به مردم معرفی کنند.

سوار تاکسی که می شوی تنها بحثی که کماکان رتبه اول را به خود اختصاص داده بحث داغ انتخابات است.

مناظرات انتخاباتی در دانشگاه های شرق هرمزگان

ذاکری یک دانشجوی بسیجی در دانشگاه آزاد اسلامی میناب است او می گوید: با همکاری تشکل های دانشجویی، در نظر دارد با هماهنگی مسئولان دانشگاه و اخذ مجوز از ستاد برگزاری انتخابات حوزه انتخابیه شرق هرمزگان، مبتکر برگزاری مناظرات تبلیغاتی بین کاندیداهای این حوزه باشد.

مرادی فعال فرهنگی می گوید: شرکت در انتخابات تکلیف شرعی و قانونی همه ماست و ما وظیفه داریم وفاداری خود را به نظام و ارزشهای انقلاب با حضور در پای صندوقهای رای و انتخاب برتر و اصلح ثابت کنیم.

یک فعال رسانه ای معتقد است: انتخابات در این مقطع زمانی اگر با حضور حداکثری مردم همراه باشد برای دشمنان قسم خورده نظام همانند مشت محکم و دندان شکن است.

مسعود یک نوجوان رای اولی می گوید: این دوره از انتخابات پررنگتر از همیشه برگزار خواهد شد و دلیل آن را هم حضور میلیونها رای اولی در سراسر کشور بیان می کند.

شهروندی دیگر با اشاره به حضور مداوم مردم همیشه در صحنه میناب عنوان می کند: همه ما برای هدفی واحد یعنی حقوق خودمان باید شرکت داشته باشیم تا دشمن فکر نکند امتیازی برایشان حاصل شده و از این امتیاز برای ایجاد اختلاف به نفع خودش استفاده کند.

مجیدریاضی جوانی 31ساله بیان داشت: قصد دارم برای چندمین بار در انتخابات شرکت کند،اما این بار قصد دارم کسی را انتخاب کند که حامی جوانان است، کسی که بتواند با رفع موانع پیش پای جوانان، شرایط ازدواج آسان را برایش فراهم کند.

علی ذاکری هم با او همسو می شود و از مشکلات دیگر که قرار است با انتخاب نماینده ای اصلح مرتفع شود می گویند.

خانم هیبتی هنرمند می گوید: اصولا صرف شرکت در انتخابات تعیین کننده و سرنوشت ساز نیست بلکه آنچه که در یک نظام سالم انتخاباتی تعیین کننده است رأی دادن آگاهانه و با بصیرت است و رأی دادن مستلزم شرکت در انتخابات است.

این هنرمند ادامه داد: اگر قبول داشته باشیم که شرکت در انتخابات یک حق است و دولت نیز مطابق قانون اساسی وظیفه تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی مردم را برعهده دارد پس مردم آزادند از حق خودبرای شرکت در انتخابات استفاده کنند و مشارکت تمام اقشار جامعه در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی از موارد قابل توجه برای همه است.

حوزه انتخابیه شرق هرمزگان در این دوره از انتخابات با ثبت نام 11کاندیدای نمایندگی مجلس شورای اسلامی گوی سبقت را از دیگر حوزه های انتخابی استان گرفته است.

برخی از کاندیداها با منتصب کردن خود به جریانهای سیاسی فعال در کشور به بازار داغ انتخابات گرمای بیشتری بخشیده اند.

جبهه پایداری انقلاب اسلامی حسین رئیسی فرماندار سابق شهرستان میناب را به عنوان کاندید برگزیده خود در حوزه انتخابی میناب، رودان، جاسک، سیریک، بشاگرد معرفی کرده است.

جبهه متحد اصولگرایان سید عبدالکریم هاشمی را به عنوان کاندیداهی مورد نظر خود در حوزه انتخابیه شرق استان معرفی کرده است.

از دیگر کاندیداهای حوزه انتخابیه میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد می توان به دکتر محسن ابراهیمی، دکتر محمد رحیمی شهواری، مرتضی زارعی، عبدالنبی حسین پور، مهدی، دکتر مهدی افشار، سید عبدالحسین میر خلیلی، کورش زمانی، افسانه رضازاده مهرجویی نام برد که برای کسب کرسی مجلس شورای اسلامی با هم به رقابت پرداخته اند.

امروز دشمنان و معاندان نظام به دستهای ما چشم دوخته اند و قصد دارند با اهرم تحریم‌ مارا نسبت به آرمانهای مقدس انقلاب دلسرد کنند این انتخابات همانند امتحانی است برای اثبات وفاداری و اتحاد و همدلی که همه ما نشان دهیم از هیچ فتنه‌ای نمی‌هراسیم و دست در دست یکدیگر و متحدانه در انتخابات شرکت خواهیم کرد و انتخابات مایه افتخار و سعادت نظام اسلامی خواهد شد.

تنها چند روز دیگر به انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مانده، روزها ورق می خورد تا به 12 اسفندماه برسد روزی که قرار است ایرانیان برای آبادانی ایرانی آزادو سربلند یکی شوند.