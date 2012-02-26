به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای ملی فوتبال ایران و قطر آخرین دیدار خود در مرحله سوم از مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا را عصر چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهند کرد.
به همین خاطر تیم ملی فوتبال قطر 48 ساعت زودتر از زمان برگزاری این بازی برای رویارویی با ملی پوشان فوتبال ایران وارد تهران خواهد شد. براساس برنامه ملی پوشان فوتبال قطر با یک پرواز اختصاصی ساعت 19:55 روز دوشنبه از طریق فرودگاه مهرآباد وارد تهران میشوند.
تیمهای ملی فوتبال ایران و قطر با کسب 11 و 9 امتیاز به ترتیب رتبههای اول و دوم گروه E از مرحله سوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا را در اختیار دارند.
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