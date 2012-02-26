  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۷ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۵۳

با پروازی اختصاصی؛

تیم ملی فوتبال قطر دوشنبه شب به تهران می‌آید

تیم ملی فوتبال قطر دوشنبه شب به تهران می‌آید

ملی پوشان فوتبال قطر برای رویارویی با تیم ملی فوتبال کشورمان در هفته پایانی از مرحله انتخابی مسابقات فوتبال جام جهانی 2014 دوشنبه شب وارد تهران خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و قطر آخرین دیدار خود در مرحله سوم از مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا را عصر چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهند کرد.

به همین خاطر تیم ملی فوتبال قطر 48 ساعت زودتر از زمان برگزاری این بازی برای رویارویی با ملی پوشان فوتبال ایران وارد تهران خواهد شد. براساس برنامه ملی پوشان فوتبال قطر با یک پرواز اختصاصی ساعت 19:55 روز دوشنبه از طریق فرودگاه مهرآباد وارد تهران می‌شوند.

تیم‌های ملی فوتبال ایران و قطر با کسب 11 و 9 امتیاز به ترتیب رتبه‌های اول و دوم گروه E از مرحله سوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا را در اختیار دارند.

کد مطلب 1543608

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار