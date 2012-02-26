ملاقات ماه با خوشه ستاره ای پروین در بامداد روز چهارشنبه

به گزارش خبرنگار مهر، خوشه پروین در فهرست اجرام غیر ستاره ای مسیه قرار دارد و دارای قدر (درخشندگی) 1.2 است، از این رو می توان آن را با چشم غیر مسلح مشاهده کرد.

در این خوشه ستاره ای حدود 300 تا 500 ستاره قرار دارد اما با چشم غیر مسلح تنها می توان 6 تا 7 ستاره را مشاهده کرد.

این خوشه ستاره ای در فاصله 400 سال نوری از زمین قرار دارد و ستارگان آن در یک سحابی بازتابی جا خوش کرده اند.



در صبحگاه روز چهارشنبه 10 اسفند ماه ساعت 5:12 پدیده مقارنه ماه و خورشه پروین رخ خواهد داد و این دو جرم آسمانی در نزدیکی یکدیگر قرار می گیرند. در این پدیده زاویه جدایی خوشه زیبای پروین با ماه 4 درجه است.



در این مقارنه فاز ماه (میزان سطح روشن ماه) 40 درصد است و درصورت ابری نبودن آسمان می توان این پدیده را رصد کرد.