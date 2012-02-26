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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۵۳

در تداوم اصلاحات بشار اسد؛

همه پرسی قانون اساسی جدید سوریه آغاز شد

همه پرسی قانون اساسی جدید سوریه آغاز شد

همه پرسی درباره پیش نویس قانون اساسی جدید سوریه امروز صبح در تداوم اصلاحات در این کشور آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، همه پرسی درباره پیش نویس قانون اساسی جدید سوریه از ساعت هفت صبح به وقت محلی آغاز شده است.

این همه پرسی در تمامی استان ها، مناطق مرزی و بادیه نشین و فرودگاه ها انجام می شود. وزارت کشور سوریه تعداد افراد واجد شرایط برای مشارکت در این همه پرسی را 14 میلیون و 600 هزار نفر اعلام کرده است.

وزارت کشور سوریه تدابیر امنیتی گسترده ای را برای برگزاری این همه پرسی در نظر گرفته است.

بشار اسد در راستای اصلاحات در این کشور با اصلاح قانون اساسی حاکمیت تک قطبی حزب بعث را تغییر می دهد.  

کد مطلب 1543611

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