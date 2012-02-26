به گزارش خبرنگار مهر، دیدار برگشت تیم‌های پتروشیمی بندر امام و شانویل لبنان درحالی برگزار می‌شود که شاگردان مهران شاهین‌طبع دو هفته پیش و در بندرامام دیدار رفت را با نتیجه 79 بر 66 واگذار کردند و حالا باید در بیروت و در حضور تماشاگران لبنانی این شکست را جبران کنند.

مرحله پلی‌آف (یک چهارم نهایی) مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های غرب آسیا به صورت 2 از 3 برگزار می‎شود. بنابراین در صورتیکه نماینده ایران بتواند دیدار فردا را به سود خود تمام کند، برگزاری دیدار سوم تیم صعود کننده به مرحله نیمه نهایی را مشخص می‎کند.

طبق برنامه در صورت نیاز به برگزاری دیدار سوم، این دیدار روز سه شنبه برگزار خواهد شد. پتروشیمی برای صعود به مرحله نیمه نهایی رقابت‎های بسکتبال باشگاه‎های غرب آسیا باید هر دو دیدار برگزار شده در لبنان را به سود خود تمام کند.

چهارمین و آخرین دیدار مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‎های غرب آسیا روز سه شنبه میان دو تیم الریاضی لبنان و دهوک عراق در لبنان برگزار می‎شود. نماینده لبنان در دیدار رفت موفق به شکست حریف خود شده بود.

پیش از این تیم‎های مهرام و ذوب آهن با شکست آرامکس اردن و المتحد لبنان از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‎های غرب آسیا صعود کرده بودند.