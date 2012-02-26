به گزارش خبرنگار مهر، دیدار برگشت تیمهای پتروشیمی بندر امام و شانویل لبنان درحالی برگزار میشود که شاگردان مهران شاهینطبع دو هفته پیش و در بندرامام دیدار رفت را با نتیجه 79 بر 66 واگذار کردند و حالا باید در بیروت و در حضور تماشاگران لبنانی این شکست را جبران کنند.
مرحله پلیآف (یک چهارم نهایی) مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاههای غرب آسیا به صورت 2 از 3 برگزار میشود. بنابراین در صورتیکه نماینده ایران بتواند دیدار فردا را به سود خود تمام کند، برگزاری دیدار سوم تیم صعود کننده به مرحله نیمه نهایی را مشخص میکند.
طبق برنامه در صورت نیاز به برگزاری دیدار سوم، این دیدار روز سه شنبه برگزار خواهد شد. پتروشیمی برای صعود به مرحله نیمه نهایی رقابتهای بسکتبال باشگاههای غرب آسیا باید هر دو دیدار برگزار شده در لبنان را به سود خود تمام کند.
چهارمین و آخرین دیدار مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاههای غرب آسیا روز سه شنبه میان دو تیم الریاضی لبنان و دهوک عراق در لبنان برگزار میشود. نماینده لبنان در دیدار رفت موفق به شکست حریف خود شده بود.
پیش از این تیمهای مهرام و ذوب آهن با شکست آرامکس اردن و المتحد لبنان از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاههای غرب آسیا صعود کرده بودند.
نظر شما