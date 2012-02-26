نامزدهای جبهه متحد در استانها توسط مرکز اعلام می شود

منوچهر متکی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: نامزدهای مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان در استانها به صورت متمرکز و از سوی مرکز اعلام می شود و این تصمیم در راستای مدیریت بهتر و برنامه ریزی در راستای حمایت از افراد و نامزدهای مورد نظر اتخاذ شده است.

وی ادامه داد: روال انتخاب و معرفی نامزدهای مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان در سال جاری با شیوه ای خاص دنبال شد و انتظار می رود که همکاران ما در جبهه متحد اصولگرایان در استانهای سراسر کشور نیز به این مهم توجه داشته باشند.

دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان یادآور شد: برای انتخاب نامزدهای مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان در استان های مختلف ضمن مشورت با همکاران در سراسر کشور، سه مرحله نظرسنجی نیز در حوزه های مختلف انتخابیه انجام گرفت و بعد از این سه مرحله و اخذ نظرات استان لیست های جبهه متحد به صورت استانی و حوزه های مختلف انتخاباتی اعلام و مطرح شد.

وی گفت: بعد از اخذ لیست نامزدهای مورد نظر و با توجه به نظرسنجی های صورت گرفته در نهایت در هر حوزه انتخابیه به تعداد نمایندگان مورد نیاز لیست های اعلام شده است ولی در کنار این مهم افراد دیگری نیز مدنظر قرار گرفته اند که در صورت نیاز این افراد به عنوان ذخیره در لیست جبهه جایگزین می شوند.

متکی عنوان کرد: انتظار می رود که اعضای جبهه متحد اصولگرایان استان های سراسر کشور از انتشار لیست های جداگانه برای اعمال وحدت رویه در حمایت از کاندیداها به جد خودداری کنند و ضمن تلاش برای جلب مشارکت حداکثری مردم در صحنه زمینه را برای راهیابی نامزدهای مورد حمایت جبهه در مجلس نهم فراهم کنند.

وی در پاسخ به این سئوال که لیست اعلام شده نامزدهای مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان استان کردستان با کشور متفاوت است، عنوان کرد: لیست اعلام شده مورد حمایت جبهه در کردستان با مشورت خود همکاران اعلام شده است و ملاک اصلی نیز همان اسامی است که از سوی سایت جبهه متحد اصولگرایان کشور اعلام شده است.

دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان کشور در پاسخ به این پرسش که اکثریت مجلس نهم را چه کسانی در اختیار خواهند گرفت، یادآور شد: بدون شک جبهه متحد اصولگرایان بیشترین کرسی های مجلس نهم را در اختیار خواهند گرفت و مجلس نهم با اکثریت جبهه متحد تشکیل و فعالیت های خود را آغاز می کند.

منوچهر متکی روز شنبه در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه کردستان در سفری چند ساعته به سنندج سیاست های جبهه متحد اصولگرایان و وضعیت کلی انتخابات مجلس شورای اسلامی را تشریح کرد.