جدال بانک ملی و میراث فرهنگی برای هتل هرمز/ عدم پرداخت 304 میلیارد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان هرمزگان شنبه شب با حضور مدیران دستگاههای اجرایی استان هرمزگان با دستور کار بررسی وضعیت پرداخت تسهیلات بانکی برای ایجاد اشتغال و همچنین اشتغال ایجاد شده توسط دستگاههای مختلف در استانداری هرمزگان برگزار شد.

احمد راستی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان با اشاره به پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به هفت هزار و 292 طرح در استان هرمزگان، بیان داشت: از مجموع 15 هزار و 289 طرح اشتغالزایی در هرمزگان، تسهیلات بانکی بیش از هفت هزار طرح پرداخت شده و هنوز 304 میلیارد تومان دیگری که برای این طرحها در اختیار بانکها قرار دارد پرداخت نشده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از هشت هزار و 200 طرح آماده دریافت تسهیلات در هرمزگان وجود دارد که هنوز هیچ تسهیلاتی را برای اشتغالزایی دریافت نکرده اند.

اما محمود حسن شاهی مدیرعامل بانک ملی هرمزگان و مسئول شورای هماهنگی بانکهای استان هرمزگان با تکذیب این مسئله، گفت: این تعداد طرح آماده دریافت تسهیلات در هرمزگان وجود ندارد و بانکها به وظایف خود برای پرداخت تسهیلات عمل کرده اند.

وضعیت نامشخص 304 میلیارد تومان در هرمزگان

استاندار هرمزگان نیز در این خصوص گفت: در جلسه فوق العاده شورای اشتغال استان هرمزگان که 10 روز دیگر برگزار خواهد شد باید تکلیف 304 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت نشده اشتغالزایی از سوی بانکها مشخص شود.

در ادامه این جلسه مسئله جالبی از سوی مهدی دریانورد مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هرمزگان مطرح شد.

هتلهای هرمزگان در انتظار تسهیلات بانکی

دریانورد با اشاره به معطلی سه ساله سرمایه گذار احداث هتل جزیره هرمز، بیان داشت: طرح احداث هتل جزیره هرمز سه سال پیش به تصویب رسید و قرار شد از سوی بانک ملی هرمزگان 900 میلیارد تومان تسهیلات برای احداث آن پرداخت شود.

وی ادامه داد: اما هم اکنون و در حالیکه سرمایه گذار این طرح 300 میلیون تومان برای احداث هتل هزینه کرده بانک ملی عنوان کرده که این طرح توجیه اقتصادی ندارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هرمزگان که با عصبانیت بسیاری سخن می گفت، اظهار داشت: مشابه چنین مشکلی برای احداث هتل بندر خمیر نیز پیش آمده و این رفتار بانکها مشکلات بسیار سنگینی را برای گردشگری استان هرمزگان ایجاد کرده است.

اما محمود حسن شاهی مدیرعامل بانک ملی هرمزگان در این خصوص گفت: کارشناسان بانک ملی و حتی اداره کل میراث فرهنگی هرمزگان تایید کرده اند که احداث چنین هتلی در جزیره هرمز توجیه اقتصادی ندارد و سرمایه گذار طرح نمی تواند اقساط تسهیلات خود را پرداخت کند.

طرحهای معرفی شده به بانکها کارشناسی شده نیست

وی ادامه داد: متاسفانه بسیاری از طرحهایی که برای دریافت تسهیلات به بانکها معرفی می شوند بدون کارشناسی هستند و برخی از آنها توجیه اقتصادی ندارند.

این اظهارات مدیرعامل بانک ملی هرمزگان عصبانیت بیشتر مدیرکل میراث فرهنگی هرمزگان را در پی داشت و این دو نفر دقایقی به درگیری لفظی با یکدیگر پرداختند.

استاندار هرمزگان نیز که از عدم پرداخت تسهیلات بانکی به هتل جزیره هرمز عصبانی بود، بیان داشت: جزیره هرمز نیاز به هتل دارد چون گردشگران بسیاری که به جزیره هرمز سفر می کنند جایی برای ماندن در این جزیره ندارند و مجبور هستند که شبها در پارک بخوابند.

ابراهیم عزیزی افزود: معلوم است که استدلال کارشناس بانک ملی به هیچ وجه درست نیست چون او تا کنون جزیره هرمز را از نزدیک ندیده و باید هرچه سریعتر از سوی بانک ملی در این خصوص تجدید نظر شود.

وی ادامه داد: اگر عاقلانه این طرح مورد بررسی قرار بگیرد هیچ سرمایه گذاری حاضر نیست در جایی که توجیه اقتصادی وجود ندارد سرمایه گذاری کند و قطعا این طرح توجیه اقتصادی داشته است.