اخبار کوتاه اداره تبلیغات اسلامی استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، 40 نفراز بانوان و دختران فعال در عرصه های فرهنگی، قرآنی و اجتماعی سقز به اردوی زیارتی مشهدالرضا (ع) اعزام می شوند.

حجت الاسلام محمد وحیدی رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سقز در این رابطه اظهار داشت: با هماهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان 40 نفر از بانوان و دختران این شهر که داری حداقل سن 18 تا 50 سال هستند و با این اداره در تعامل و مشارکت در اجرای برنامه ها بودند طی روزهای آینده به اردوی زیارتی آموزشی و تفریحی در مشهد الرضا (ع) اعزام می شوند.

تجلیل از بانوان فرهیخته شهرستان قروه

طی مراسمی از سوی امور بانوان شهرستان قروه از بانوان فرهیخته و فعال این شهرستان که در راستای همکاری و اجرای برنامه‌ های متنوع در دهه فجر با این نهاد همکاری داشتند تقدیر و تشکر به عمل می آید.

برگزاری همایش های مختلف توسط بانوان در این ایام، برگزاری همایش قرآن و عترت، محافل قرآنی، مسابقات فرهنگی و مراسمات جشن دهه فجر، جذب جوانان به مساجد و موسسه های قرآنی، سخنرانی برای نوجوانان از زندگی نامه امام خمینی (ره) از جمله شاخصه های اصلی در راستای تقدیر از بانوان فرهیخته شهرستان قروه بود.

آغاز دوره تربیت معلم قرآن کریم در دیواندره

اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دیواندره در راستای تربیت مربیان قرآن کریم اقدام به برگزاری دوره تربیت معلم قرآن کریم سطح یک ویژه خواهران کرد که در آزمون ورودی این دوره 60 نفر از خواهران شر کت کردند.

از میان شرکت کنندگان 22 نفر برای شرکت در این دوره انتخاب شدند که از 25 بهمن ماه کلاس ها در دانشگاه پیام نور آغاز شده است.

گفتمان دینی آفت های مدگرایی در سقز برگزار شد

گفتمان دینی با عنوان آفت های پیروی از مدگرایی و فرهنگ بیگانه در دبیرستان شبانه روزی روستای سنته شهرستان سقز برگزارشد.

گفتمان دینی با عنوان آفت های پیروی از مدگرایی و فرهنگ بیگانه به همت اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سقز با شرکت 30 نفر از دانش آموزان دبیرستان شبانه روزی پسرانه سنته سقز با حضور فاضل محمودی استاد دوره برگزارشد.

فاضل محمودی اهمیت بحث، گفتگو و گفتمان برای دوری جوانان از گرفتار شدن به آفت های دوران جوانی را در روشن شدن این موضوع و بیدار کردن آنها موثر دانست و در پایان به سوالات دانش آموزان پاسخ داد.