محمد جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اینکه گزینه مورد قبول مجمع رای می‌آورد یا فرد مورد نظر وزارت ورزش و جوانان، ضمن بیان مطلب فوق گفت: شاید برخی‌ها بخواهند خودشان را گول بزنند که آنچه وزارت می‌گوید، گزینه تحمیلی است اما اگر دقت کنید کفاشیان هم گزینه سازمان بود که رئیس فدراسیون شد.

وی در این خصوص اضافه کرد: در زمان ریاست آقای علی‌آبادی بر سازمان تربیت بدنی، وی به کفاشیان گفت کاندیدا شود اما خودش به خاطر مسائلی انصراف داد و از همه خواست از علی کفاشیان حمایت کنند که در نهایت هم مجمع، کفاشیان را به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال انتخاب کرد.

سرپرست باشگاه پیکان صحبت‌هایش را اینگونه ادامه داد: در کشورمان به خاطر اینکه 90 درصد امکانات اجرایی در نهایت به بخش دولتی ختم می‌شود، شما تاثیر حضور دولت در اینجاها را نمی‌توانید انکار کنید. قطعا سیستم‌های دولتی تاثیرگذار هستند و آنچه سازمان حمایت می‌کند، باشگاه‌ها و مسئولان دیگر نمی‌توانند خیلی بی‌تفاوت از این موضوع گذر کنند.

وی همچنین اظهار داشت: اگر استقلال فدراسیون حفظ شود، خیلی خوب است. این آرزویی که نه در فدراسیون فوتبال، بلکه در همه فدراسیون‌ها ورزشی وجود دارد اما از شروط اصلی آن، داشتن استقلال مالی، مکانی و امکاناتی است که در فدراسیون فوتبال چنین چیزی وجود ندارد. وقتی دولت قرار است به این فدراسیون کمک کند، کمپ تیم‌های ملی و سایر امکانات متعلق به دولت است، قطعا دولت سعی می‌کند در انتخاب رئیس فدراسیون هم دخالت‌هایی داشته باشد.

جمشیدی در پاسخ به این سوال که این دخالت‌ها باعث تعلیق فوتبال ایران نمی‌شود؟، تاکید کرد: نباید کاری کنیم فیفا حساس شود. فردی امروز مسئولیتی را براساس ارتباطات دولتی می‌گیرد، فردا نباید از خودش بازی در بیاورد که فیفا اقدامی انجام ‌دهد تا وی را در پستش نگه ‌دارد. نباید این افراد فراموش کنند با حمایت دولت آمده و کاری انجام ندهند که فیفا وارد عمل شود.

وی خاطرنشان کرد: یک روز باری را دوش من گذاشتند و من تا بخشی آن را پیش بردم و امروز می‌خواهند این بار را بردارند که این به نفع من است. البته منظورم علی کفاشیان نیست زیرا ایشان را از زمانیکه در فدراسیون دوومیدانی بود، می‌شناسم و با صراحت می‌گویم انصافا مدیری لایق و برنامه‌ریزی است و در آینده عملکردش مشخص خواهد شد.

سرپرست باشگاه پیکان با بیان اینکه خودش به عنوان نماینده باشگاه در مجمع شرکت می‌کند و تا امروز در مورد معرفی گزینه وزارت تماسی با وی گرفته نشده است، در پایان گفت: هنوز وزارت ورزش و جوانان اعلام نکرده که کفاشیان باشد یا نباشد و موضع رسمی‌ در مورد گزینه ریاست فدراسیون فوتبال نگرفته است. البته با توجه به تجربه‌ام می‌گویم که وزارت ورزش و جوانان به هرکسی نظر داشته باشد، آن فرد در مجمع موقعیت بهتری خواهد داشت.