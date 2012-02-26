نمایشگاه بهاره در اهواز آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه در محل نمایشگاه های دائمی اهواز در منطقه کیانپارس با حضور خلف عبدالصمد خلف استاندار استان بصره عراق و سید جعفر حجازی استاندار خوزستان افتتاح شد.

در این نمایشگاه کیف، کفش و پوشاک و در قسمتی از آن هم مرغ، ماهی، گوشت، برنج و پودر شوینده عرضه می شود و مردم می توانند علاوه بر تامین کلیه نیازهای خود در آستانه ورود به سال نوف از تخفیف مناسب برای خرید خود بهره مند شوند.



استاندار خوزستان در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت: نمایشگاه بهاره امسال زودتر از سالهای قبل و ششم اسفندماه در اهواز و به زودی در سراسر استان برپا خواهد شد تا مشکل نبود یا کمبود و گرانی احتمالی برخی کالا برطرف شود.



سید جعفر حجازی عنوان کرد: زمان برگزاری نمایشگاه امسال طولانی تر خواهد بود تا مردم فرصت کافی برای خرید و برطرف کردن نیازهایشان را داشته باشند.



وی در خصوص وضع بازار در روزهای آخر سال تصریح کرد: بازاریان و اصناف استان خوزستان نیز باید خودشان نرخ بازار را کنترل کنند و از افزایش قیمتهای بی رویه جلوگیری کنند در غیر اینصورت نهادهای نظارتی در استان به شدت با صنوف و واحدهای گران فروش برخورد می کنند.



استاندار خوزستان گفت: سازمان صنعت و معدن و تجارت استان و بازرسان اصناف باید با انسجام و کنترل بیشتر لحظه به لحظه قیمتها را رصد کرده و با کسانی که در قیمتهای بازر اختلال ایجاد می کنند برخورد کنند.



استاندار بصره نیز در این خصوص گفت: توان خوزستان در تمامی زمینه ها بالاست و این نمایشگاه بخشی از تواناییهای این استان است که به خوبی عرضه شده است و با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار می گیرد.



خلف عبدالصمد خلف افزود: البته این توانمندیها نباید در داخل خود استان بماند و باید به خارج از مرزهای این استان و کشور هم ارسال شود و ما در استان بصره آمادگی گسترش این قبیل همکاری ها هستیم.



نمایشگاه بهاره اهواز از ششم تا 13 اسفند از ساعت 10صبح تا هشت شب در محل نمایشگاه های بین المللی اهواز واقع در کیانپارس پذیرای مردم خواهد بود.