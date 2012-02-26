تمدید ثبت نام در پذیرش دکتری واحد کابل پیام نور تا فردا

محمد هادی امین ناجی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: مهلت نام نویسی در دوره دکتری واحد پیام نور کابل تا فردا دوشنبه 8 اسفندماه تمدید شد.

این مقام مسئول در دانشگاه پیام نور خاطرنشان کرد: تمام کلاسهای درسی در واحد کابل برگزار می شود و نقل و انتقال به واحدهای داخل پیام نور امکانپذیر نیست.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه پیام نور، با بیان اینکه ظرفیت پذیرش در هر یک از این 3 رشته، 7 نفر است، به زمان آزمون و شرکت در کلاسهای درس اشاره کرد و گفت: داوطلبان پس از انجام مراحل ثبت نام، اردیبهشت ماه 91 در آزمونی که محل آن در کابل است، شرکت کرده و از خردادماه در صورت قبولی به کلاسهای درس می روند.

امین ناجی درباره شهریه ثابت هر سه رشته راه اندازی شده در واحد کابل دانشگاه پیام نور، اظهار داشت: شهریه ثابت مبلغ 1450 یورو، شهریه هر واحد درسی 235 یورو و هر واحد پایان نامه 350 است که شهریه هر واحد عملی و نظری در این دروس متفاوت است.