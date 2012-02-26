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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۵۳

در گفتگو با مهر اعلام شد:

تمدید ثبت نام در پذیرش دکتری واحد کابل پیام نور تا فردا

تمدید ثبت نام در پذیرش دکتری واحد کابل پیام نور تا فردا

رئیس مرکز آزمون دانشگاه پیام نور از تمدید دوباره مهلت ثبت نام در پذیرش دوره دکتری واحد پیام نور کابل خبر داد.

محمد هادی امین ناجی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: مهلت نام نویسی در دوره دکتری واحد پیام نور کابل تا فردا دوشنبه 8 اسفندماه تمدید شد.

این مقام مسئول در دانشگاه پیام نور خاطرنشان کرد: تمام کلاسهای درسی در واحد کابل برگزار می شود و نقل و انتقال به واحدهای داخل پیام نور امکانپذیر نیست.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه پیام نور، با بیان اینکه ظرفیت پذیرش در هر یک از این 3 رشته، 7 نفر است، به زمان آزمون و شرکت در کلاسهای درس اشاره کرد و گفت: داوطلبان پس از انجام مراحل ثبت نام، اردیبهشت ماه 91 در آزمونی که محل آن در کابل است، شرکت کرده و از خردادماه در صورت قبولی به کلاسهای درس می روند.

امین ناجی درباره شهریه ثابت هر سه رشته راه اندازی شده در واحد کابل دانشگاه پیام نور، اظهار داشت: شهریه ثابت مبلغ 1450 یورو، شهریه هر واحد درسی 235 یورو و هر واحد پایان نامه 350 است که شهریه هر واحد عملی و نظری در این دروس متفاوت است.

کد مطلب 1543626

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