«خوف» شیوا ارسطویی پایان یافت

شیوا راسطویی در گفتگو با خبرنگار مهر از پایان تالیف دو اثر داستانی تازه با عنوان «خوف» و «ایروپلی» خبر داد و گفت: سخت است که بخواهم درباره آثاری مثل این رمان که در زمره رمان‌های مدرن به شمار می‌رود، خلاصه‌ای تعریف کنم، اما شاید بتوان گفت که این رمان تازه یک نوع اتوبیوگرافی درباره یک زن است، هرچند که نامیدن این عنوان نیز برای آن زیاده‌‌روی است.

به گفته ارسطویی این رمان با زاویه‌ دیدهای مختلف و با تاکید روی تنهایی انسان معاصر و با تاکید بر خلق یک نگاه ویژه روی انسان ایرانی تالیف شده و از سوی نشر روزنه در دست انتشار است.

وی همچنین از تالیف یک مجموعه داستان با عنوان «ایروپلی» خبر داد و گفت: این مجموعه شامل یک دوره از داستان‌های تالیف شده از سوی من است که همه سبک‌های داستانی را در بر می‌گیرد.

به گفته ارسطویی، این 16 داستان کوتاه که به تازگی از سوی وی مورد بازنویسی قرار گرفته است، تمام تجربه‌های وی در حوزه داستان کوتاه نویسی را در بر می‌گیرد و از سوی نشر روزنه منتشر خواهد شد.

وی همچنین افزود: رمان دیگری از من نیز با عنوان «بوسه‌ای در بوداپست» برای انتشار به این ناشر (روزنه) داده‌ام که به دلیل فرآیند عجیب و طولانی کسب مجوز آن تصمیم به تعویض ناشر قبلی گرفتم.

به گفته این نویسنده، داستان این رمان داستانی عاشقانه است که در دو بخش قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رخ می‌دهد.