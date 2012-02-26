وزیر ارشاد: اطلاعی از تعلیق فعالیت برخی ناشران ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی در حاشیه مراسم تقدیر از دستاندرکاران نوزدهمین دوره هفته کتاب و در جمع خبرنگاران، درباره ارزیابی خود از وضعیت ادبیات داستانی در سالی که گذشت، گفت: نقشی که کتاب میتواند در پیشبرد ادبیات داشته باشد، قابل توجه است و ما هم داریم تلاش میکنیم بحث کتاب را به عنوان مسئلهای مهم در زندگی مردم پررنگتر کنیم.
وی برپایی برنامههای مختلف در حوزه شعر و داستان را در عطف توجه مردم به آثار مرتبط با این حوزه، مهم توصیف کرد و با اشاره به آغاز فعالیت رسمی بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان از سال جاری، ابراز امیدواری کرد این بنیاد به محوری برای فعالیتهای حوزه داستان تبدیل شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: هر چه ادبیات ما چه در حیطه داستان چه در زمینه شعر و چه در حوزه حکایتها قویتر باشد، نتایج آن به کل فعالیتهای فرهنگی ما تسری مییابد. کما اینکه یکی از بحثهای جدی جشنوارههای فیلم و تئاتر فجر، تقویت فیلمنامهها و نمایشنامهها بود و اگر این اتفاق بیفتد فیلم یا تئاتری که به نمایش درمیآید، بیشتر مورد توجه قرار میگیرد.
حسینی اضافه کرد: ما نمیخواهیم مسئله قالب و فرم را بیاهمیت تلقی کنیم اما مسئله محتوا بسیار بااهمیت است و اگر تالیفات مناسبی در زمینه ادبیات داشته باشیم، قطعاً در زمینههای دیگر هم شاهد رشد و پیشرفت خواهیم بود.
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرگار مهر درباره دلیل تعلیق فعالیت چند ناشر در هفتههای اخیر گفت: من در جریان نیستم. از معاونت فرهنگی بپرسید دلیلش چیست.
وزیر ارشاد درباره برنامههای این وزارتخانه در سال 1391 برای بهبود وضعیت کتابخوانی هم، از اعلام این برنامهها تا پیش از پایان سال جاری خبر داد و تاکید کرد: کارهای خوبی که الان در دست اقدام است، با اعتبارات بیشتری که امیدوارم اختصاص پیدا کند، با قوت ادامه مییابند.
حسینی گفت: زمینه کار در تهران و شهرستانها فراهم است و نیروهای مستعد خوبی فعالیت دارند که باید مورد حمایت قرار گیرند. مجموعههای بزرگی از قبیل دایرهالمعارفها و دانشنامهها در حال تدوین است که میتواند به کارهای ماندگاری در کشور تبدیل شود.
وی ادامه داد: اقدام دیگری که در سال آینده باید مورد اهتمام باشد، تقویت حضور ایران در نمایشگاههای خارج از کشور است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در پاسخ به خبرنگاری که ارزیابی او را از عملکرد معاون امور فرهنگی خود در حوزه صدور مجوز کتابها جویا شد، گفت: در این زمینه همیشه تاکید ما بر این مسئله بوده که کارها با سرعت بیشتری انجام شود و معطلی کمتر باشد و دوستان هم دارند تلاش خودشان را انجام می دهند.
حسینی اضافه کرد: اما مجوز نشر ضوابط خاص خودش را دارد و به هر حال افرادی باید شرایطی را داشته باشند تا بشود به آنها مجوز نشر را داد و برای ادامه کار هم باید این قابلیتها را حفظ کنند. گاهی اوقات ناشران تلاش نمیکنند و کار جدی انجام نمیدهند و به همین خاطر مجوز آنها منوط به کسب شرایطی، تمدید میشود.
وی مکان برگزاری بیست و پنجمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران را هم مصلای بزرگ امام خمینی (ره) اعلام و بر لزوم ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مجری برای برگزاری باشکوه این رویداد تاکید کرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که چگونه میتوان به «برگزاری باشکوه» نمایشگاه کتاب تهران امیدوار بود در شرایطی که موسسه مجری آن (موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران) ماههاست مسئول ندارد؟ گفت: کار اصلی نمایشگاه بر عهده خود ناشران است و ما آنجا تنها زمینهسازی میکنیم برای حضور گسترده آنها.
حسینی افزود: دوستان معاونت فرهنگی وزارت ارشاد مقدمات کار برپایی نمایشگاه کتاب تهران را فراهم کردهاند و انشاءالله مشکلی به وجود نخواهد آمد.
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