یکی از جانبازان شیمیایی در اردبیل آسمانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر جانباز شیمیایی و رزمنده هشت سال دفاع مقدس، شهید احمدپور با حضور مسئولان و اهالی شهرستان سرعین تشیع و در گلزار شهدای این شهر به خاک سپرده شد.

شهید احمدپور که در جریان عملیات بدر واقع در منطقه جزیره مجنون در سال 1363 مجروح شده بود، پس از تحمل سال ها درد و رنج ناشی از آن به درجه شهادت نایل آمد.

او در حالیکه کمتر از 20 سال داشت به جبهه های مبارزه حق علیه باطل اعزام و مجروح شد و در 46 سالگی به جمع همرزمانش پیوست.

به همین مناسبت مراسم شام غریبان این شهید والامقام، امشب پس از نماز مغرب و عشاء در مسجد صاحب الزمان(عج) و مجلس ختم وی نیز روز دوشنبه در همان مسجد از ساعت 14 برگزار خواهد شد.



