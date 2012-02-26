اعتراض قیصری به اقتباس بدون ‌اجازه سیمافیلم از رمان «شماس شامی»

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که خبرها از تولیدات تلویزیونی سیما فیلم وابسته به سازمان صدا و سیما حاکی از آن است که پروژهای تاریخی بر اساس رمان «شماس شامی» نوشته مجید قیصری در دست تولید است، این نویسنده این اقتباس را بدون اجازه میداند.
خبر ساخت این اثر از ابتدای سال 89 چندین بار و به شیوههای مختلف در سایت سیمافیلم منتشر شده است و در آن میخوانیم که «پروژه تاریخی شماس شامی به زودی وارد مرحله پیشتولید خواهد شد. این تله فیلم از جمله تولیدات امسال گروه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است که در ضحی فیلم تهیه خواهد شد. فیلمنامه شماس شامی را که محمد بیرانوند نوشته به تازگی تصویب شده و در انتظار دریافت کد تولید است. داستان این فیلم از مرگ معاویه آغاز میشود و در میان حوادث کربلا به پایان میرسد. کاراکتر محوری آن، شخصیتی به نام جالوث است که سفیر روم در شام بوده و از دید او به واقعه کربلا پرداخته میشود.»
همچنین در ادامه این خبر به نقل از محمود فلاح تهیهکننده این پروژه درباره این کار تلویزیونی تاریخی توضیحاتی داده شده است.
این خبرها در حالی منتشر میشود و احتمال ساخت این پروژه قوت میگیرد که مجید قیصری در گفتگو با خبرنگار مهر توافق نهایی با سیما فیلم را رد کرده و میگوید: عید امسال از سیمافیلم با من تماسی گرفتند و درباره این اقتباس صحبت شد ولی به نتیجه نهایی نرسیدیم و من از آنها دعوت کردم که دیداری داشته باشیم و به توافق نهایی برای اقتباس از رمان «شماس شامی» برسیم.
وی ادامه میدهد: ولی هرگز این دیدار میسر نشد تا اینکه یکبار آقای سعید ابراهیمیفر کارگردان با من تماس گرفت که این کتاب را خوانده و خیلی هم آن را پسندیده و در نظر دارد اثری بر اساس آن بسازد و همچنین گفت که میخواهد من مشاور کار باشم. البته سیما فیلم با ایشان در اینباره صحبت کرده بود.
این نویسنده در ادامه صحبتش با مهر توضیح می دهد: این مذاکرات به همانجا ختم شد ولی من در خبرها و همچنین در سایت سیمافیلم با این خبر رو به رو شدم که پیشتولید این اثر بر اساس کتابم شروع شده و این برایم جای سوال دارد که چطور این اتفاق بدون توافق با من صورت گرفته است.
قیصری با اشاره به اینکه نوشتن فیلمنامه بر اساس رمانش و ساخت اثر بدون توافق با وی تخلف است، بیان میکند: من اصلا نمیدانم چطور این اتفاق افتاده است و نمیخواهم بدین شکل این اتفاق بیفتد.
وی در پایان و در پاسخ به این پرسش که در چه صورتی راضی به اقتباس از اثرش میشود؟ توضیح میدهد: اقتباس از یک اثر ادبی شرایط مشخصی دارد مبنی بر اینکه حق اقتباس یک اثر را از نویسنده آن بخرند که من هم درباره آثارم به همین قاعده پایبندم ولی تا همینجا هم اگر بدون اجازه من این اقتباس صورت گرفته باشد، تخلف است.
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