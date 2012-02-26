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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۰۰

عزیزی:

میزان سرانه مطالعه کتاب در هرمزگان باید افزایش پیدا کند

میزان سرانه مطالعه کتاب در هرمزگان باید افزایش پیدا کند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: استاندار هرمزگان گفت: باید میزان سرانه مطالعه کتاب در هرمزگان افزایش پیدا کند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی شنبه شب در حاشیه بازدید از نهمین نمایشگاه کتاب استان هرمزگان در جمع خبرنگاران با اشاره به تاخیر در زمان برگزاری نمایشگاه، بیان داشت: این تاخیر موجب شد تا نمایشگاه همزمان با ایام انتخابات برگزار شود و به همین علت بسیاری از افراد نتوانستند از نمایشگاه بازدید کنند.

وی ادامه داد: باید شیوه برگزاری نمایشگاه و همچنین کتابهایی که در آن عرضه می شوند مورد آسیب شناسی قرار بگیرند تا در آینده نمایشگاه به شکل بهتری برگزار شود.

استاندار هرمزگان با تاکید بر افزایش سرانه مطالعه کتاب در هرمزگان، اظهار داشت: باید برای  افزایش نرخ مطالعه کتاب در هرمزگان برنامه ریزی شود و با فرهنگ سازی در این خصوص میزان مطالعه کتاب را افزایش داد.

عزیزی افزود: اگر احساس نیاز به مطالعه در میان مردم ایجاد شود علاقه مردم نسبت به کتاب و همچنین متقاضیان خرید آن افزایش خواهد یافت.

وی عنوان کرد: در حال حاضر مهمترین چالش ما در زمینه مطالعه فرهنگ سازی برای کتابخوانی است و باید با آسیب شناسی این مشکل رفع شود.

کد مطلب 1543641

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