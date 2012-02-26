ششمین روز تظاهرات ضدآمریکایی افغانها/ 211 نفر کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، منابع افغانی اعلام کردند که در جریان تظاهرات ضد آمریکایی در افغانستان درپنج روز گذشته در اعتراض به اهانت به مقدسات اسلام، حمله به دفتر سازمان ملل در شمال این کشور و کشته شدن دو نظامی بر اثر تیراندازی در وزارت کشور افغانستان دستکم 31 نفر کشته و بیش از 180 فرد دیگر زخمی شدند.

در پی اقدام توهین آمیز نظامیان آمریکایی در پایگاه بگرام و سوزاندن حدود 70 کتاب متعلق به زندانیان از جمله کتاب مقدس قرآن کریم، هم اکنون شش روز متوالی است که سراسر افغانستان شاهد برگزاری تظاهرات ضد دولتی است.

مردم ولایت لغمان، کابل، پروان، ننگرهار، کنر، بدخشان و لوگار در چند روز گذشته با سر دادن شعارهای "مرگ بر آمریکا" خواستار خروج نظامیان خارجی از این کشور و مجازات عاملان توهین به مقدسات اسلامی شدند.

مردم ولایت های هرات، سرپل و نیمروز نیز روز شنبه به نشانه اعتراض به اقدام شنیع نظامیان آمریکایی و نشان دادن خشم خود از این موضوع به خیابانها آمدند.

همچنین معترضان از تلاش برای اشغال پایگاه بگرام که به گفته یک مقام دولتی افغان، نظامیان آمریکایی در این پایگاه نظامی اقدام به سوزاندن حدود 70 کتاب متعلق به زندانیان از جمله کتاب مقدس قرآن کرده اند، خبر دادند.