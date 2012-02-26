متخصصان استان مرکزی فناوری ساخت مخازن آمونیاک را بومی کردند

عبدالحسین بهروزیان در گفتگو با خبرنگر مهر، با بیان اینکه، متخصصان استان مرکزی طراحی، ساخت و نصب مخازن آمونیاک برای صنایع پتروشیمی در کشور را بومی کردند، گفت: در حال حاضر بزرگترین شرکت پیمانکار عمومی (جی سی) سازنده تجهیزات نفت و گاز استان مرکزی که از 40 شرکت فعال تشکیل شده است برای انجام این کار اعلام آمادگی کرده و توان تامین این تجهیزات مهم را توسط متخصصان داخلی دارد.

وی ادامه داد: انجمن سازندگان تجهیزات و پیمانکاران نفت و گاز، پتروشیمی و نیروگاهی استان مرکزی در نظر دارد با ساخت مخازن آمونیاک دانش فنی تولید این نوع مخازن را در کشور بومی کرده تا حوزه نفت و گاز ایران در این خصوص نیز خودکفا شود.

مسوول بازاریابی بزرگترین شرکت پیمانکاران عمومی تجهیزات ساز حوزه نفت و گاز استان مرکزی خاطر نشان کرد: مخازن آمونیاک یکی از تجهیزات مهم و حساس حوزه پتروشیمی هستند.

بهروزیان اظهار کرد: این شرکت پیمانکار عمومی سازنده تجهیزات نفت و گاز استان مرکزی سالانه ظرفیت تولید 30 هزار تن انواع مخازن ذخیره ای سقف ثابت و شناور، مخازن کروی و کپسولی تحت فشار، LPG و اتمسفریک را دارد.

وی عنوان کرد: تهیه مخازن ذخیره آمونیاک ضمن نمایش توان مهندسی متخصصان نفت و گاز استان مرکزی، حدود 30 درصد صرفه جویی ارزی برای کشور به همراه دارد.

انجمن سازندگان تجهیزات و پیمانکاران نفت و گاز، پتروشیمی و نیروگاهی استان مرکزی در سال 86 تاسیس و در اولین اقدام خود عملیات طراحی، تامین مواد اولیه، ساخت، نصب و راه اندازی همه مخازن ذخیره طرح توسعه پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند را که 17 هزار تن بود در دستور کار قرار داد.

هم اکنون انجمن سازندگان تجهیزات و پیمانکاران نفت و گاز، پتروشیمی و نیروگاهی استان مرکزی در حال ساخت حدود 20 هزار تن تجهیزات برای فازهای 14 و 19 پارس جنوبی است.

این انجمن در حال حاضر با عضویت 40 شرکت، سه هزار پرسنل، 300 نفر متخصص در مساحت یکصد هزار متر مربع در حال فعالیت است.

این انجمن با هدف جمع آوری نیروهای متخصص فعال در حوزه ساخت تجهیزات نفت و گاز، پتروشیمی و نیروگاهی استان مرکزی ایجاد شده است تا از این طریق نیازهای این بخش اقتصاد کشور را بیش از پیش تامین کنند.