امكانات روابط عمومي جشنواره بين المللي فيلم فجر،امسال هم كافي نيست

به گزارش خبرنگار سينمايي " مهر"، امسال روابط عمومي جشنواره فيلم فجر با توجه به تجربياتي كه از سال گذشته به دست آورده است، از امكان اطلاع رساني بيشتري بهره مي برد. چاپ بولتن روزانه جشنواره بر روي كاغذ با كيفيت، و انتشار به موقع آن ، وجود يك ميز براي حضور مستمر يكي از نمايندگان روابط عمومي جشنواره و چاپ دو كتابچه براي معرفي فيلم هاي امسال جشنواره از جمله ويژگي هاي فعاليت روابط عمومي به شمار مي رود.



امسال علاوه بر اطلاعاتي كه درباره هر فيلم از سوي مطبوعات انتشار يافته است، روابط عمومي جشنواره اقدام به چاپ دو كتابچه كرده است كه در هر كدام از آنها به تفكيك فيلم هاي بخش مسابقه جشنواره و فيلم هاي بخش بين الملل معرفي مي شوند و در آنها اطلاعاتي درباره عوامل توليد و خلاصه داستان فيلم وجود دارد .

علاوه بر اين امسال روابط عمومي اقدام به استقرار 7 كامپيوتر در كنار يك فكس در طبقه دوم سالن سينما صحرا كرده است تا خبرنگاران مطالب خود را از طريق سايت ها كنترل كنند. اما اين امكانات كافي نيست و گاهي صفي كه براي ارسال فكس به وجود مي آيد وقت زيادي از نمايندگان رسانه ها مي گيرد كه همين مساله كار را تا حدودي دشوار مي سازد.

نكته ديگر اينكه اگر روابط عمومي جشنواره شرايطي را به وجود مي آورد كه خبرگزاري ها مي توانستند يك دستگاه كامپيوتر در اختيار داشته باشند تا از آن طريق مطالب خود را به طور مستقيم ارسال كنند، بدون ترديد در زمينه اطلاع رساني جشنواره شرايط بهتري فراهم مي آمد. اين مساله سال گذشته با در اختيار قرار دادن جايگاهي براي حضور مستقيم و مستمر خبرگزاري مهر امتحان خود را پس داده است و شرايطي را به وجود آورد كه خبرگزاري توانست اطلاع رساني كامل و دقيقي از جشنواره داشته باشد.

مساله ديگر در مورد فعاليت روابط عمومي به نبود تلفن بر مي گردد. هر چند كه بيشتر خبرنگاران تلفن همراه دارند اما موارد پيش مي آيد كه يك خبرنگار، ارسال خبر به وسيله تلفن ثابت را ترجيح مي دهد. اما در عمل در سينماي رسانه هاي گروهي تلفن وجود ندارد و زماني كه فكس خالي باشد از آن به عنوان تلفن هم استفاده مي شود.

در مجموع شرايط فعاليت روابط عمومي جشنواره فيلم فجر در زمينه همكاري و همراهي با خبرنگاران مثبت است اما به نظر مي رسد امكانات موجود مطلقا مناسب اطلاع رساني جشنواره بين المللي فيلم فجر نيست .اين امكانات در يك جشنواره منطقه اي ومحدود است .

از ديگر مشكلات سالن رسانه هاي جمعي ممنوع نبودن استعمال دخانيات است . مسئولين سالن در اين زمينه هيچ تذكري نمي دهند . ديگراينكه، تعداد ميز و صندلي هاي بوفه سينما براي پذيرايي از خبرنگاران در زمان استراحت به قدري اندك است كه نمايندگان رسانه ها را با مشكل مواجه مي سازد و همواره تعداد زيادي از آنها از حضور در اين بخش چشم مي پوشند و رفتن به سالن انتظار يا حتي خروج از سينما را ترجيح مي دهند.

اصولا" اين پرسش هر سال به وجود مي آيد كه چرا سينماي ويژه رسانه ها هميشه با همين كمبودها مواجه است و فكري براي رفع آن نمي شود.