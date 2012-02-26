فعالیت ادارات ثبت احوال گلستان در روز انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله ابوترابی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود:تمام ادارات ثبت احوال استان آمادگی ارائه کارت های ملی درخواست شده را به متقاضیان دارند.

وی با بیان این که کارت ملی از مدارک اصلی مورد نیاز در انتخابات است، گفت: این اقدام با هدف مشارکت حداکثری مردم در انتخابات انجام می شود.

ابوترابی افزود: شناسنامه های صادر نشده نیز طی چند روز باقی مانده تا انتخابات، صادر می شود تا محدودیتی برای حضور مردم در انتخابات وجود نداشته باشد.

وی با اشاره به اقدامات انتخاباتی این اداره کل اظهار داشت: ثبت احوال استان به عنوان اعضای هیئت اجرایی انتخابات استان با تشکیل ستاد انتخابات در اداره کل و شهرستانها و مشارکت فرمانداریها، مراحل چهارگانه استعلام داوطلبین انتخابات را، پیگیری کرده و پاسخ داده است.

انتخابات مجلس نهم 12 اسفند برگزار می شود و در استان گلستان 71 نفر نامزد این دوره هستند.