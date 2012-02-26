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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۰۸

ماسیمو آلگری:

باید یوونتوس را شکست می دادیم

باید یوونتوس را شکست می دادیم

سرمربی تیم فوتبال میلان از اینکه پیروزی مقابل یوونتوس را در دقایق پایانی از دست داد ابراز تاسف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، میلان شب گذشته در چارچوب هفته بیست و پنجم رقابت‌های فوتبال سری آ با نتیجه یک بر یک مقابل یوونتوس به تساوی رسید.

"ماسیمیلیانو آلگری" در نشست خبری پس از پایان بازی اظهار داشت: این یک بازی بزرگ بود و من برای آنچه بازیکنانم انجام دادند، خوشحالم. البته ناراحت هم هستم چرا که در جایی که می توانستیم 2 بر صفر پیش بیفتیم، مساوی کردیم. البته این امکان را هم داشت که 3 بر 2 هم بازنده شویم.

وی با اشاره به وضعیت داوری این دیدار افزود: من چیزی ندارم که در خصوص داوری بگویم چون چیزی را عوض نمی کند.

کد مطلب 1543652

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