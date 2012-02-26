باید یوونتوس را شکست می دادیم

به گزارش خبرگزاری مهر، میلان شب گذشته در چارچوب هفته بیست و پنجم رقابت‌های فوتبال سری آ با نتیجه یک بر یک مقابل یوونتوس به تساوی رسید.

"ماسیمیلیانو آلگری" در نشست خبری پس از پایان بازی اظهار داشت: این یک بازی بزرگ بود و من برای آنچه بازیکنانم انجام دادند، خوشحالم. البته ناراحت هم هستم چرا که در جایی که می توانستیم 2 بر صفر پیش بیفتیم، مساوی کردیم. البته این امکان را هم داشت که 3 بر 2 هم بازنده شویم.

وی با اشاره به وضعیت داوری این دیدار افزود: من چیزی ندارم که در خصوص داوری بگویم چون چیزی را عوض نمی کند.