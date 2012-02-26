هزار خلاصه مقاله به دبیرخانه همایش آموزش علوم پزشکی ارسال شد

سید جلال حسینی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هزار و ۵۷ مقاله به دبیرخانه سیزدهمین همایش آموزش علوم پزشکی ارسال شد.

وی افزود: با توجه به استقبال زیاد و تماس متعدد با دبیرخانه، پذیرش خلاصه مقاله به مدیریت یک هفته تا شش اسفند ۹۰تمدید شده است.

دبیر علمی سیزدهمین همایش آموزش علوم پزشکی با اشاره به اینکه این همایش هر سال در سطح کشوری در یکی از دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی برگزار می شود، تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران مفتخر است در سال 91 میزبانی سیزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی را با شعار تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی برعهده گیرد.

وی افزود: این همایش فرصتی برای توانمندسازی دانشجویان، تبادل یافته های آموزشی، پژوهشی اساتید، دانشجویان، نخبگان در حیطه های مختلف علوم پزشکی کشور است.

حسینی مهر ابراز امیدواری کرد: با ایجاد محیطی علمی برای شرکت کنندگان نظیر برقراری کارگاه ها، سمینارها و برنامه های علمی که توسط دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار می شود، جهت ارتقا کمی و کیفی آموزشی و پژوهشی قدم موثری برداشته شود.

وی اذعان داشت: شرکت کنندگان می توانند از سخنرانی های اساتید و مدعوین و سایر فعالیت های کنگره بهره لازم را ببرند.

سیزدهمین همایش کشوری علوم پزشکی و پنجمین جشنواره شهید مطهری دوازدهم تا چهاردهم اردیبهشت ماه 91 در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران برگزار خواهد شد.