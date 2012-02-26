سه شعبه گشت سیار تعزیرات حکومتی در استان مرکزی فعال شد

علیرضا رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر آغاز اجرای طرح گشت نوروزی تعزیرات و فعال شدن سه شعبه سیار در زمینه افزود: سه شعبه گشت سیار این اداره کل در این ایام بر روند خرید و فروش و موارد احتمالی تخلف در بازار اراک نظارت می کنند.

وی زمان اجرای گشتها و فعالیت شعبه های سیار را هم اکنون تا بیستم فروردین 91 اعلام کرد و گفت: میزان تقاضای خرید مردم در روزهای پایانی سال افزایش محسوسی دارد و نظارت بیشتر بر بازار در دستور کار است.



وی تاکید کرد: گشتهای بازرسی ویژه تعزیرات حکومتی توان برخورد سریع و ضربتی را با اخلال گران اقتصادی در بازار دارند و در صورت مشاهده هر گونه تخلف احتمالی به سرعت تشکیل پرونده شده و مراحل رسیدگی آغاز می شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی تصریح کرد: تعزیرات حکومتی به عنوان مدافع حقوق مردم اجازه نمی دهد برخی افراد سودجو در روزهای پایانی سال اقدام به سوءاستفاده احتمالی کنند.



رئیسی گفت: گشتهای تعزیرات حکومتی به صورت مشترک با مشارکت کارشناسان و بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی، مجامع امور صنفی شهرستان اراک و نمایندگانی از ناحیه انتظامی این استان تا بیستم فروردین ماه سال آینده ادامه خواهد داشت.



