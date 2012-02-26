نهمین نمایشگاه کتاب هرمزگان به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین نمایشگاه کتاب استان هرمزگان شنبه شب پس از هفت روز عرضه کتاب به مردم هرمزگان به کار خود پایان داد.

حجت الاسلام علی مریدی زاده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان در خصوص برگزاری این نمایشگاه به خبرنگاران گفت: مردم شریف هرمزگان همیشه حضوری فعال در برنامه های مخلف داشته اند و این امر باعث شده متولیان و مسئولان با جدیت و پشتکار بیشتری زمینه لازم را برای بهرمندی اقشار مختلف از برنامه های فرهنگی مهیا سازند.

وی افزود: در هفت روز برگزاری نهمین نمایشگاه کتاب هرمزگان بطور متوسط 35 الی 40 هزار نفر از نمایشگاه بازدید کرده اند که بیشتر آنها دانشجویان، دانش آموزان، استادان، اهالی فرهنگ، خانواده ها و دیگر اقشار بوده اند که در مجموع بیش از 250 هزار نفر از مردم هرمزگان از نمایشگاه نهم بازدید کردند.

دبیر نهمین نمایشگاه بزرگ کتاب هرمزگان ادامه داد: در حوزه خرید کتاب نیز استقبال مردم بیشتر از کتاب های دینی، روانشناسی، کودک و نوجوان، اطلاعات عمومی، کمک درسی، دانشگاهی، تاریخی، ادبیات و...بوده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان اضافه کرد: در آخرین روز نمایشگاه با اعمال مدیریتی صحیح تمام چهار میلیارد ریال بن کارت یارانه ای توسط مردم خریداری شد و از آن بابت که سقف عرضه بن کارت الکترونیکی محدود بود طبق ارزیابی صورت گرفته، نزدیک به سه میلیارد و 500 میلیون ریال نیز کتاب به صورت آزاد از سوی مردم خریداری شده که جمعا در نمایشگاه نهم بیش از هفت میلیارد و 500 میلیون ریال کتاب به فروش رفته است.

مریدی زاده یادآور شد: مردم با حضور گسترده خود در نمایشگاه نشان دادند که کتاب جایگاه ویژه ای در سبد هزینه خانواده های هرمزگانی دارد و به اثبات رساندند فرهنگ همچنان جزو دغدغه های اصلی مردم است.