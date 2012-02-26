سیدمحمد عمادی حائری، پژوهشگر و نسخه شناس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت از تالیف اثری با عنوان «نسخههای استانبول» خبر داد و افزود: رسالهای با عنوان نسخههای استانبول را برای انتشار به مرکز پژوهشی میراث مکتوب تحویل دادهام که انعکاس دهنده بخشی از سفر تابستان سال جاری به استانبول است که از سوی موسسه پژوهشی میراث مکتوب صورت گرفت بود. این کتاب در حقیقت گزارشی تحقیقی از حدود 10 - 12 نسخه خطی مهم است که اصل یا تصویر آنها در کتابخانه سلیمانیه استانبول موجود است.
عمادی حائری با بیان اینکه این نسخهها در حوزه فلسفه، کلام و عرفان هستند و همگی در قرن ششم تا هشتم هجری کتابت شدهاند، گفت: این نسخهها تاکنون به این تفصیل معرفی نشده بودند و یا در معرفیهای آنها اشتباهاتی اساسی وجود داشت.
وی همچنین با اشاره به روش کار خود در این اثر افزود: درباره برخی از این نسخهها اطلاعات تفصیلی کتابشناسی و شناخت مؤلف آمده، اما درباره کتابهای مشهور به مباحث نسخه شناختی بسنده شده است.
عمادی افزود: در این رساله، علاوه بر معرفی نسخهها تصاویری از آنها نیز ارائه شده است.
این پژوهشگر در ادامه از تالیف اثری با عنوان «روششناسی تحلیل متن» خبر داد و افزود: این اثر یک طرح پژوهشی است که به زوایای گوناگون تحلیل متن و روشهای مختلف آن میپردازد و هر فصل از آن به یکی از مباحث روششناختی تحلیل متون اختصاص دارد.
وی افزود: این اثر میکوشد با وجود توجه بایسته به روشها و رهیافتهای غربی در تحلیل متون، شواهد و مباحث خود را با تکیه بر متون ایرانی و اسلامی طرح کند.
به گفته این محقق، مرکز پژوهشی میراث مکتوب صاحبامتیاز و ناشر این اثر خواهد بود.
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