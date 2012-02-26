ذخیره 700تن میوه برای شب عید/ مردم نگران گرانی میوه نباشند

محمدحسین حیدرپور به خبرنگار مهر گفت: این میزان میوه شامل 400 تن پرتقال و 300 تن سیب درختی است که با قیمت مناسب و نظارت شده در شب عید در همه شهرهای استان عرضه خواهد شد.

وی بیان کرد: با ذخیره این میزان میوه، مردم نگران گرانی میوه درایام نوروز نباشند.

حیدرپور اظهار داشت: برای تأمین دیگر مواد مورد نیاز مردم از جمله گوشت سفید و همچنین جلوگیری از افزایش خودسرانه پوشاک و مواد خوراکی نیز تدابیری اندیشیده شده است.

نطارت مستمر بر بازار در حال انجام است

وی یادآور شد: هم اکنون نظارت مستمر بر واحدهای مختلف عرضه کالا و خدمات وجود دارد و متخلفین در کوتاهترین زمان ممکن به مراجع قضایی معرفی می شوند.

حیدرپور بیان داشت: مردم باید از طریق تلفن 124 بیش از پیش در این زمینه با ادارات بازرسی و بازرگانی شهرستانها همکاری کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد همچنین از برپایی نمایشگاههای نوروزی در مرکز استان و دیگر شهرستانهای استان و عرضه مواد غذایی، خوراکی، پوشاک و دیگر ملزومات شهروندان خبر داد.

وی عنوان کرد: این نمایشگاهها باهدف تأمین مایحتاج مردم باقیمت مناسب و جلوگیری از نوسان قیمت در بازار برگزار می شوند.

10 میلیون دلار حجم صادارت استان در سالجاری

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همچنین حجم صادرات امسال واحدهای تولیدی این استان را 10 میلیون دلار عنوان کرد.

حیدرپور افزود: عمده کالاهای صادر شده موکت، عصاره شیرین بیان، انواع نوشابه، اتصالات لوله و آب معدنی بوده است.

وی بیان کرد: این کالاها به کشورهای اروپایی، آفریقایی و آسیایی صادر شده اند.



