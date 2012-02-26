بودجه دولتی برای تبلیغات هر کاندیدا در نظر گرفته شود

حجت الاسلام سید رضا تقوی دامغانی، عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تهران در برنامه تلویزیونی "نگاه" که به مناسبت انتخابات مجلس شورای اسلامی از شبکه یک سیما پخش می‌شود، تأکید کرد: در تبلیغات‌های انتخاباتی ضعف بسیاری داریم که باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه وزارت کشور که در جریان برگزاری انتخابات است این ضعف‌ها را می‌شناسد، بیان کرد: وزارت کشور می‌تواند با ارائه لایحه به مجلس مشکلات را مطرح و با همراهی مجلس قوانین جدیدی را به این منظور به تصویب برساند.

این عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان پیشنهاد کرد: برای تبلیغات هر کاندیدا بودجه‌ای از سوی دولت در نظر گرفته شود و یا اینکه هر نماینده کلیه هزینه‌های تبلیغاتی و انتخابات را شخصا پرداخت کند.

وی در واکنش به مجری برنامه که تخصیص بودجه برای تبلیغات هر کاندیدا را موجب صرف هزینه‌های بسیار زیاد از سوی نمایندگان دانست،‌ گفت: البته این بودجه باید دارای سقف معینی باشد وهرکاندیدا به اندازه سقف تعیین شده اجازه تبلیغات داشته باشد.

تقوی همچنین به برخی از ویژگی‌های یک نماینده مجلس اشاره کرد و افزود: نماینده مجلس باید درامر قانون‌گذاری توانایی داشته باشد، دارای وجهه علمی بالا باشد و نسبت به استکبار جهانی شجاعانه موضع بگیرد.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه تأکید کرد: نماینده باید خود را مردمی بداند، از نظام اسلامی دفاع و از حرکت‌های ابهام آمیز پرهیز کند. همچنین نماینده باید زندگی پاک داشته باشد.