اظهار نظرها در امور مربوط به زنان علمی نیست

عاطفه رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: یکی از مهمترین موضوعاتی که در هر زمینه ای باید توجه ای ویژه به آن داشت، انجام کار پژوهشی و علمی است؛ اما در مورد فعالیت بانوان این امر زیاد مدنظر قرار نمی گیرد.

وی انجام کارهای پژوهشی را دغدغه خود عنوان کرد و گفت: از طریق پژوهشهای علمی و مطالعاتی می توان تصمیماتی اتخاذ کرد که در درازمدت نتیجه می دهد و این امر در ارتقاء جایگاه زنان در جامعه نقش به سزایی دارد.

رنجبر تصریح کرد: باید متوجه توان و ظرفیت زنان بود و بر این مبنا برنامه ریزی صحیح کرد؛ در حالیکه امروز برخی اظهار نظرها در خصوص فعالیتهای مربوط به بانوان سلیقه ای است.

نتایج طرحهای تحقیقاتی استانها تعمیم ناپذیرند

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری البرز در بخشی دیگر بر تعمیم ناپذیر بودن نتایج طرحهای تحقیقاتی استانها تاکید کرد و اظهار داشت: نمی توان نتایج طرحهای مطالعاتی استانها را در استانی دیگر اجرا کرد.

رنجبر ویژگی های بومی استانها را دلیل این تمایز عنوان کرد و گفت: به رغم شباهتهایی که در برخی عادات مردم کشور وجود دارد، در عین حال تفاوتهایی با توجه به شرایط جغرافیایی و فرهنگی در هر استانی حاکم است که همبن امر سبب می شود، نتایج طرحهای پژوهشی قابل تعمیم نباشد.

رنجبر تاکید کرد: نمی توان از خروجی این طرحها برای برنامه ریزی در استان البرز استفاده کرد.