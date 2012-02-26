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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۱۶

قناعت:

فعالیت ستاد انتخابات مشابه دوران دفاع مقدس است

فعالیت ستاد انتخابات مشابه دوران دفاع مقدس است

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار استان گلستان گفت: به دلیل حساسیتهای کنونی فضای داخلی و خارجی کشور، فعالیت بازرسان و ستاد انتخابات مشابه فعالیتهای دوران دفاع مقدس است با این تفاوت که دفاع مقدس یک دفاع سخت افزاری بوده اما اکنون در حال دفاع نرم افزاری قرار داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت عصر شنبه در همایش استانی بازرسان، سربازرسان و هیئتهای بازرسی استان در تالار فخرالدین اسعد گرگانی اظهارداشت: این مولفه ضمن تعامل سازنده و مفید بازرسین با عوامل اجرایی انتخابات و در کنار تفکیک وظایف آنها تحقق می یابد.

وی از ویژگی های دیگر بازرسین انتخابات را؛ انعطاف پذیری، تیزبینی، پرهیز از مسایل حاشیه ای و حاشیه سازی، بی طرفی در زمان اجرا، قانون مداری و اخلاق مداری دانست. وی اضافه کرد: سه راهبرد اساسی دشمن برای انتخابات ایران اسلامی، کاهش مشارکت، ایجاد چالش امنیتی و در نهایت ناکارآمد جلوه دادن الگوی ایرانی اسلامی است.
 
قناعت افزود: به دلیل این حساسیتها نباید چالش های امنیتی در کشور ایجاد شود و الگوی ایرانی اسلامی ملت ایران در جهان فراگیر شود.
 
به گفته قناعت، تلفیق بصیرت و در صحنه بودن مردم و درایتهای پیامبر گونه رهبری موجب کارآمدی حکومت جمهوری اسلامی  کارآمد می شود و از تلاش دشمنان برای جلوگیری از تثبیت و فراگیری الگوی انقلاب اسلامی که یک مدل ولایی به رهبری پیر فرزانه، کارآمد، شجاع و به روز است، جلوگیری به عمل می آید.
 
وی در ادامه خواستار هماهنگی بازرسین با فرمانداران، نمایندگان فرماندار، ناظرین شورا و هیئتهای نظارت استان شد و گفت: حضور حداکثری و رعایت قانون، نظام مقدس جمهوری اسلامی را در دنیا تثبیت می کند.
 
قناعت در پایان متذکر شد: یکی از برتریهای جریان ناب اصول گرایی بر جریانهای دیگر سیاسی؛ سلامت، صداقت و پاکی آنهاست که بازرسین نباید این مسئله را با چیز دیگر معامله کنند. 
کد مطلب 1543662

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