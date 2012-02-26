فعالیت ستاد انتخابات مشابه دوران دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت عصر شنبه در همایش استانی بازرسان، سربازرسان و هیئتهای بازرسی استان در تالار فخرالدین اسعد گرگانی اظهارداشت: این مولفه ضمن تعامل سازنده و مفید بازرسین با عوامل اجرایی انتخابات و در کنار تفکیک وظایف آنها تحقق می یابد.

وی از ویژگی های دیگر بازرسین انتخابات را؛ انعطاف پذیری، تیزبینی، پرهیز از مسایل حاشیه ای و حاشیه سازی، بی طرفی در زمان اجرا، قانون مداری و اخلاق مداری دانست. وی اضافه کرد: سه راهبرد اساسی دشمن برای انتخابات ایران اسلامی، کاهش مشارکت، ایجاد چالش امنیتی و در نهایت ناکارآمد جلوه دادن الگوی ایرانی اسلامی است.

قناعت افزود: به دلیل این حساسیتها نباید چالش های امنیتی در کشور ایجاد شود و الگوی ایرانی اسلامی ملت ایران در جهان فراگیر شود.

به گفته قناعت، تلفیق بصیرت و در صحنه بودن مردم و درایتهای پیامبر گونه رهبری موجب کارآمدی حکومت جمهوری اسلامی کارآمد می شود و از تلاش دشمنان برای جلوگیری از تثبیت و فراگیری الگوی انقلاب اسلامی که یک مدل ولایی به رهبری پیر فرزانه، کارآمد، شجاع و به روز است، جلوگیری به عمل می آید.

وی در ادامه خواستار هماهنگی بازرسین با فرمانداران، نمایندگان فرماندار، ناظرین شورا و هیئتهای نظارت استان شد و گفت: حضور حداکثری و رعایت قانون، نظام مقدس جمهوری اسلامی را در دنیا تثبیت می کند.

قناعت در پایان متذکر شد: یکی از برتریهای جریان ناب اصول گرایی بر جریانهای دیگر سیاسی؛ سلامت، صداقت و پاکی آنهاست که بازرسین نباید این مسئله را با چیز دیگر معامله کنند.