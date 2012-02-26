مدارس مناطق یک و دو شیراز تعطیل شدند

فایض جراغ سحر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جلسه ستاد بحران متشکل از اعضای ستاد شب گذشته تشکیل جلسه داد و با توجه به بارش شدید برف، مدارس مناطق یک و دو در سه مقطع تحصیلی به استثنای پیش دانشگاهی تعطیل است.

وی در خصوص وضعیت محورهای استان نیز گفت: محورهای اصلی استان باز است و خودروها با زنجیر چرخ تردد دارند.

مدیرکل بحران استانداری فارس با اشاره به بارش سنگین برف در شهرستان سپیدان نیز بیان کرد: محورهای اصلی این شهرستان باز است و تردد در آنها با زنجیر چرخ انجام می شود و فقط یک محور روستایی "کهمیره - کاکان" مسدود است.

چراع سحر تاکید کرد: در حال حاضراقدامات لازم برای بازگشایی این محور در حال انجام است و در صورت وقوع مشکل خاص، مراتب اعلام می شود.

وی از آماده باش تمامی دستگاه های امدادی در استان خبر داد و گفت: این نیروها در نقاط برفی استان مستقر هستند و تاکنون گزارش مشکل خاصی اعلام نشده است.

مدیرکل بحران استانداری فارس بیان کرد: نیروهای شهرداری شیراز نیز از دیشب در خیابانها مستقر شده و اقدام به جلوگیری از مسدود شدن راه ها می کنند.