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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۴۲

به علت بارش برف/

مدارس مناطق یک و دو شیراز تعطیل شدند

مدارس مناطق یک و دو شیراز تعطیل شدند

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیرکل بحران استانداری فارس از تعطیلی مدارس منطقه یک و دو شیراز به علت بارش برف امروز یکشنبه خبر داد.

فایض جراغ سحر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جلسه ستاد بحران متشکل از اعضای ستاد شب گذشته تشکیل جلسه داد و با توجه به بارش شدید برف، مدارس مناطق یک و دو در سه مقطع تحصیلی به استثنای پیش دانشگاهی تعطیل است.

وی در خصوص وضعیت محورهای استان نیز گفت: محورهای اصلی استان باز است و خودروها با زنجیر چرخ تردد دارند.

مدیرکل بحران استانداری فارس با اشاره به بارش سنگین برف در شهرستان سپیدان نیز بیان کرد: محورهای اصلی این شهرستان باز است و تردد در آنها با زنجیر چرخ انجام می شود و فقط یک محور روستایی "کهمیره - کاکان" مسدود است.

چراع سحر تاکید کرد: در حال حاضراقدامات لازم برای بازگشایی این محور در حال انجام است و در صورت وقوع مشکل خاص، مراتب اعلام می شود.

وی از آماده باش تمامی دستگاه های امدادی در استان خبر داد و گفت: این نیروها در نقاط برفی استان مستقر هستند و تاکنون گزارش مشکل خاصی اعلام نشده است.

مدیرکل بحران استانداری فارس بیان کرد: نیروهای شهرداری شیراز نیز از دیشب در خیابانها مستقر شده و اقدام به جلوگیری از مسدود شدن راه ها می کنند. 

کد مطلب 1543665

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