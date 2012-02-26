ارتفاع برف در کوهرنگ به 4 متر رسید/ ریزش بهمن در منطقه

ستار فرهادی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارش برف در شهرستان کوهرنگ از ابتدای ظهر روز شنبه آغاز شده و تا نیمه های شب ادامه داشت.

وی افزود: بارش سنگین برف موجب شده است که ارتفاع برف در شهرستان کوهرنگ در ارتفاعات و دامنه های زردکوه و گردنه چری به بیش از چهار متر برسد.

وی با بیان اینکه ارتفاع برف در شهر چلگرد کوهرنگ به بیش از80 سانتیمتررسیده است، افزود: بارش سنگین برف موجب ریزش بهمن در گردنه شاه منصوری این شهرستان شده است.

فرهادی نیا بیان داشت: این گردنه هم اکنون بسته است.

وی بیان داشت: گردنه عسل کشان به خاطر بارش برف سنگین بسته است و راه ارتباطی به سمت بازفت این استان بسته شده است.

بخشدار مرکزی کوهرنگ بیان داشت: گردن "چری" این شهرستان نیز توسط خودروهای راهداری در حال باز شدن است.

فرهادی نیا بیان داشت: از ابتدای فصل بارش در شهرستان کوهرنگ این بهترین بارش تا کنون بوده است.