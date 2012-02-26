200 تن سیب و مرکبات شب عید در رودبار ذخیره سازی شد

فردین نجاتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مقدار میوه با اطلاع قبلی در مکانهای مورد نیاز در شهرستان به ویژه در محل نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا توزیع خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری دو نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در این شهرستان از پانزدهم تا بیست و پنجم اسفند ماه سال جاری اشاره کرد و اظهارداشت: این نمایشگاهها در شهرهای رودبار و رستم آباد دایر می شود.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت رودبار گفت: این دو نمایشگاه در مجموع دارای 80 غرفه خواهند بود که بیشتر به عرضه کالاهای پرمصرف مورد نیاز مردم به ویژه پوشاک، کیف و کفش، مواد غذایی و پروتئینی اقدام خواهند کرد.

وی افزود: برخی اقلام پرمصرف مورد نیاز شهروندان ازقبیل گوشت قرمز، مرغ، قند و شکر، روغن نباتی، برنج و غیره نیز به میزان کافی در استان ذخیره شده که درصورت کمبود عرضه و یا افزایش قیمتها و نیاز بازار در شهرستان عرضه خواهد شد.

نجاتی ادامه داد: در چهارچوب برنامه های تنظیم بازار شب عید 130 واحد صنفی این شهرستان برای مشارکت در حراج ها و فروش های فوق العاده اعلام آمادگی کرده اند که با نصب پلاکارد و پرده و اطلاع رسانی مناسب از اوائل اسفند ماه جاری اقدام به عرضه کالاهای خود با تخفیفی 10 تا 30 درصد خواهند کرد.

وی تصریح کرد: این واحدها شامل 30 واحد خواروبار فروشی، 60 واحد عرضه پوشاک، کیف و کفش، 20 واحد عرضه شیرینی و شکلات و 20 واحد میوه و تره بار است.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت رودبار همچنین از اجرای طرح تشدید بازرسی در این شهرستان خبرداد و گفت: در این طرح که با مشارکت بازرسان این اداره و مجمع امور صنفی شهرستان اجرا می شود، بازرسی های متعددی بصورت روزانه و مستمر از واحدهای تولید و عرضه کالاها صورت می گیرد.

وی هدف از اجرای این طرح را نظارت بر قیمتها و کنترل بازار در زمینه جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی عنوان کرد.

نجاتی همچنین اظهارداشت: با هدف نظارت بر فعالیت بازار در زمینه عرضه و تقاضا و جلوگیری از کمبود عرضه و اطمینان از تامین مطلوب مایحتاج عمومی مردم، طرح نظارتی ویژه نوروز نیز در دو مرحله از ابتدای اسفند ماه سال جاری تا پانزدهم فروردین ماه سال91 با مشارکت بازرسان این اداره و مجمع امور صنفی رودبار اجرا خواهد شد.

وی یادآورشد: شهروندان درصورت مشاهده هرگونه تخلف می توانند مراتب را از طریق ستاد خبری 124 شهرستان اعلام کنند.