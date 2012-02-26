به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر ستاد اسکان و کارشناس مسئول تعاون و امور رفاهی آموزش و پرورش شهرستان ایلام گفت: امکانات لازم برای اسکان مسافران نوروزی در شهرستان ایلام فراهم شده است.

افراسیاب ابراهیمی با بیان اینکه 9 آموزشگاه در شهرستان ایلام برای استقبال و اسکان میهمانان نوروزی آماده شده اند، افزود: این تعداد فضای آموزشی از 28 اسفند ماه سال جاری تا 12 فروردین 91 آماده اسکان و پذیرش 120 خانوار فرهنگی و غیرفرهنگی است.

وی به امکانات مناسب فراهم شده برای میهمانان نوروزی در مدت اقامت در استان ایلام اشاره کرد و اظهار داشت: در این اقامتگاه ها امکاناتی از جمله گاز شهری، حمام، یخچال، تلویزیون، فرش، توقفگاه خودرو و ... برای مسافران عزیز در نظر گرفته شده است.

دبیر ستاد اسکان و کارشناس مسئول تعاون و امور رفاهی آموزش و پرورش شهرستان ایلام یادآور شد: علاوه بر آموزشگاه های فوق، خانه های معلم نیز آماده اسکان مسافران نوروزی در شهرستان ایلام است.

انجام 9 فصل کاوش های باستان شناسی در شهر تاریخی دره شهر استان ایلام

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام گفت: به سبب اهمیت اثر تاریخی شهر دره شهر، تاکنون‌ 9 فصل کاووش در این شهر تاریخی انجام شده است .

عبدالمالک شنبه زاده با بیان اینکه عرصه و حریم شهر تاریخی دره شهر با انجام این کاوش ها تعیین خواهد شد، افزود: در همایش ملی تعیین حریم شهرهای تاریخی که در استان فارس برگزار شد،‌ بعلت جایگاه ویژه شهر باستانی دره شهر با تصویب تعیین حریم این شهر تاریخی موافقت شد .

وی با اشاره به عرصه 120 هکتاری شهر تاریخی دره شهر و با بیان اینکه قدمت این شهر مربوط به دوران ساسانی – اسلامی است، اظهار داشت: تعیین حریم این شهر تاریخی توسط کارشناسان، از هرگونه تخریب ناشی از فعالیت های ساخت و ساز عمرانی و کشاورزی در گستره شهر تاریخی دره شهر جلوگیری خواهد کرد .

اعزام خوهران بسیجی سپاه ناحیه مهران به مناطق عملیاتی

با هدف آشنایی بانوان با فرهنگ ایثار و شهادت 150 نفر از خواهران بسیجی سپاه ناحیه مهران به مناطق عملیاتی جنگ اعزام شدند.

به گفته ملکی فرمانده سپاه ناحیه مهران این گروه در قالب کاروان های راهیان نور از مناطق عملیاتی و یاد مانهای منطقه شرهانی، اروند کنار، شلمچه، هویزه و دهلاویه بازدید کنند.

فرمانده سپاه ناحیه مهران همچنین از اعزام کاروان های راهیان نور شهرستان مهران به ظرفیت یکصد نفر در نیمه دوم اسفند ماه خبر داد.

نشست هم اندیشی روسای ستادهای نامزدهای حوزه انتخابیه ایلام

104 نقطه برای نصب عکس های تبلیغاتی نامزدها در حوزه انتخابیه ایلام تعیین شده است.

در نشست هم اندیشی روسای ستادهای نامزد های حوزه انتخابیه ایلام اعلام شد نصب هر گونه عکس و پوستر خارج از این مکان ها ممنوع است.

معاون سیاسی فرماندار ایلام گفت: روسای ستادهای انتخاباتی باید از هرگونه نصب عکس و پوستر بر روی در و دیوار های شهر خودداری کنند.

نشست فرمانداران و بخشداران استان با محوریت انتخابات

در این نشست فرماداران و بخشداران استان در خصوص هماهنگی و برنامه ریزی با شکوه برگزار کردن انتخابات بحث و تبادل نظر کردند.

رحمانی رئیس ستاد انتخابات استان بر ضرورت برگزاری با شکوه انتخابات در استان اشاره کرد و گفت: ایجاد زمینه برگزاری انتخاباتی با شکوه و گسترده از جمله وظایف مجریان انتخابات است.

برگزاری نشست اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه در نشست اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان گفت: برجسته کردن معروفها و شناسایی منکرها بر اساس منطق و حکمت موجب تضمین سلامت معنوی جامعه می شود.

حجت الاسلام لطفی با اشاره به هجمه دشمنان افزود : امر به معروف و نهی از منکر از فرایض اساسی جمهوری اسلامی ایران است و با اشاعه این فریضه می توان در مقابل جنگ نرم دشمن ایستاد.

رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان مهمترین معرف کشور در شرایط فعلی را حضور گسترده در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی دانست و گفت: با وجودتلاش دشمنان برای کمرنگ جلوه دادن حضور مردم در انتخابات ملت ایران شرکت در انتخابات را وظیفه دینی، شرعی ملی و سیاسی خود میدانند و با حضور گسترده موجب یاس دشمنان نظام جمهوری اسلامی خواهند شد.

311 برنامه مختلف nv زمینه احیاء فریضه امر به معروف و نهی از منکر در ایلام اجرا شد



دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان گفت: در 11 ماهه گذشته 311 برنامه مختلف با مشارکت حدود 56 هزار نفر در زمینه احیاء فریضه امر به معروف و نهی از منکر در استان اجرا شده است.

سردار کاکی افزود: برگزاری نمایشگاههای معروف، همایش سازمان یافته آمرین به معروف و ناهیان از منکر، نشست های اخلاق ویژه مدیران و متولیان امر به معروف و نهی از منکر، نشست تخصصی حجاب و عفاف، همایش بزرگ روشنگری و تشکیل و راه اندازی شوراهای امر به معروف و نهی از منکر از جمله برنامه های اجرایی در زمینه اشاعه فریضه امر به معروف و نهی از منکر در استان بوده است.

کارگاه آموزشی و توجیهی انتخابات درایلام

نشست توجیهی تبلیغات مجاز و غیر مجاز نامزدهای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در فرمانداری ایلام برگزار شد.

در این نشست جمعی از روسای ستاد انتخاباتی نامزدها شرکت داشتند.

ارجمندی رئیس حوزه انتخابیه ایلام گفت : تبلیغات نامزد ها باید در چهار چوب قانون و با رعایت اخلاق اسلامی صورت گیرد .

استان ایلام در مانور انتخابات حائز مقام برتر شد

معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام اعلام کرد: استان ایلام در اجرای مانور مکانیزه انتخابات که همزمان با سراسر کشور برگزار گردید، حائز مقام برتر شد .

رحمانی با اعلام این خبر افزود: این مانور با تمهیدات خوب دفتر فن آوری اطلاعات استانداری و تلاش مجدانه فرمانداری های استان انجام گرفت .

رئیس ستاد انتخابات استان اظهار داشت: استان ایلام تنها استان در سطح کشورمی باشد که در هر دو بخش فرمانداری ها و کاربران حائز مقام برتر شده است .

رحمانی ادامه داد: در این مانور فرمانداری شهرستان مهران در بین بیش از 400 فرمانداری با کسب مقام اول و یکی از کاربران فرمانداری شهرستان ایلام در بین بیش از 47000 کاربر با کسب مقام ششم، جزو برترین های کشور بوده اند .

شهر تاریخی سیروان ایلام نشانگر فرهنگ و تمدن دوره ساسانی است

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی،‌ صنایع دستی و گردشگری ایلام گفت: شهر تاریخی سیروان نمونه زنده تمدن و فرهنگ دوران ساسانی است .

عبدالمالک شنبه‌زاده افزود: این شهر تاریخی در دوران ساسانی مرکز ایالت ماسبذان یا ماسه‌بندان بوده است .



وی ادامه داد: شهر تاریخی سیروان از نظر قدمت به دوران ساسانی اسلامی تعلق دارد و همین امر نشان‌دهنده تاریخ پر فراز و نشیب این منطقه است .



وی اظهار داشت: شهر سیروان با قلوه سنگ و گچ نیم‌کوب ساخته شده به شماره 4165 در فهرست میراث ملی به ثبت رسیده است .



شنبه‌زاده گفت: این شهر تاریخی در قرون اولیه اسلامی نیز حیات داشته و جزو ایالت جبال بوده است .



وی افزود: شهر سیروان همانند شهر تاریخی سیمره‌آباد دارای اماکن مسکونی، تجاری، حکومتی و بازار بوده است .

تخلف انتخاباتی در ایلام گزارش نشده است

کریم صادقی، دبیر ستاد انتخابات استان ایلام اظهار داشت: تمامی فعالیت های تبلیغاتی ستادهای انتخاباتی در استان ایلام توسط ستاد انتخابات استان رصد می شود و تاکنون تخلف جدی مشاهده و گزارش نشده است.

وی افزود: تاکنون چندین مورد الصاق عکس بر روی خودرو و دیوار و به راه انداختن کاروان به ستاد انتخابات گزارش شده که تذکر و برخورد لازم صورت گرفته است.

صادقی با بیان اینکه هرگونه فعالیت تبلیغی خارج از ضوابط قوانینی که در اختیار ستادها قرار گرفته است، تخلف محسوب می شود، تصریح کرد: طرفداران نامزدهای انتخاباتی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بایستی موارد قانونی تبلیغاتی را رعایت کنند.