زمینه لازم برای ایجاد اشتغال در جامعه فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار جمعه شب در جمع اعضاء صندوق مهر امام رضا(ع ) بر لزوم ایجاد فرصت های شغلی در جامعه تاکید کرد و گفت: باید تدابیری اندیشیده شود که ایجاد اشتغال تسهیل شود.

نجار گفت: اشتغال دغدغه اصلی نظام، دولت و مردم است و باید اقدامات لازم برای رفع معضل بیکاری انجام شود.

وی با بیان اینکه در امر وصول معوقات بانکی باید جدیت صورت بگیرد گفت: طرح های اجرایی در این راستا به گونه ای باشد که اشتغالزایی صورت گیرد.

نماینده عالی دولت در استان کرمان همچنین بر لزوم تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی تاکید کرد و افزود: افرادی که طرح های آنها توجیه اقتصادی دارند باید مورد حمایت قرار گیرند.

نجار با اشاره به نکاتی در خصوص مراقبت از رسالت های اولیه صندوق به جلوگیری از بروکراسی اداری و تسهیل در امر خدمت رسانی به کارآفرینان تاکید کرد.



استاندار کرمان همچنین بر لزوم حضور حداکثری در پای صندوق های رای تاکید کرد و گفت: این امر وظیفه شرعی هر فرد است.



وی ادامه داد: تک تک افراد جامعه باید برای برگزاری انتخاباتی پرشور و سالم تلاش کنیم و دیگران را نیز برای حضور در انتخابات تشویق کنیم.

مدیر صندوق مهر امام رضا(ع ) استان کرمان نیز در این جلسه گقت: در سال جاری 231 میلیارد و 363 میلیون ریال پرداخت تسهیلات در زمینه اشتغال داشته ایم.

بهرام لطیفی تصریح کرد: 140 هزار زوج جوان نیز از طرف صندوق برای دریافت تسهیلات ازدواج به بانک های عامل معرفی شده اند.



این مسئول گفت: ایجاد اشتغال باید همراه با بهره بری بوده و توجیه اقتصادی داشته باشد.



