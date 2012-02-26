حوزه پرورشی مورد غفلت واقع شده/ تخصیص اعتبار از بودجه کرج

مهدی ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از بی توجهی به حوزه پرورش و تربیت در شهرستان کرج اظهار داشت: با توجه به موقعیت حساس کنونی، لازم است حرکت در مسیر امور پرورشی بیشتر و با سرعتی مطمئن صورت گیرد؛ در حالیکه چنین نیست.

وی تصریح کرد: متاسفانه باید اعتراف کنیم که آسیبهای اجتماعی در قشر دانش آموز زیاد شده است و این امر مشکلات جسمی و روحی فراوانی را برای آنها به وجود می آورد.

ایران نژاد افزود: روزگاری برای جلوگیری از ورود کاروانهای مواد مخدر به کشور در مرزهای شرقی کیلومترها کانال و دیواره های بتنی با تمام امکانات نظامی جاگذاری شده بود، اما امروز استکبار به این نتیجه رسیده که از طریق آلوده کردن جوانان به مخدرهای صنعتی بدون دردسر، سریع و با کمترین قیمت به نظام ضربه بزند.

فرماندار کرج با بیان اینکه جز یکی دو منطقه در سایر مناطق همایش و نشست تخصصی در این خصوص برگزار نشده، تصریح کرد: "ما خوابیم."

توجه به امور پرورشی در مدارس کم است

ایران نژاد توجه به مسائل پرورشی در مدارس را ضعیف خواند و گفت: معلمان به امور پرورشی بیشتر توجه کنند زیرا این حوزه در مدارس خیلی ضعیف عمل می شود.

فرماندار کرج تصریح کرد: برای این امر به هر میزان اعتباری که در مدارس نیاز است، ازبودجه شهرستان اختصاص می دهیم.