مازندران پیشتاز اجرای طرح پزشک خانواده شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی شامگاه شنبه در جلسه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی مازندران افزود: اهمیت موضوع پزشک خانواده تا بدان جای دارای اهمیت بوده که وزیر بهداشت خود را مکلف به اجرای این طرح ملی تا پایان فعالیت دولت نهم کرده و خود را وزیر بهداشت و خانواده تلقی کرده است.

وی اظهار داشت: متاسفانه در وهله کنونی مردم به واسطه نبود سیستم جامع در نظام سلامتی، در برخی مراکز درمانی سرگردان می شوند که امید است با اجرای طرح پزشک خانواده، بسیاری از مشکلات و تنگناهای موجود این حوزه رفع شود.

استاندار مازندران با تاکید بر همکاری همه نهادهای بیمه گر در اجرای طرح پزشک خانواده در استان، تصریح کرد: با تشکیل شورای راهبردی طرح ارجاع و پزشک خانواده در مازندران، این طرح با جدیت هر چه تمام تر در مازندران برگزار می شود.

طاهایی با بیان اینکه مدیران استان برای تحقق اجرایی این طرح ملی در استان همکاری کنند، یادآور شد: اجرای طرح پزشک خانواده با مشارکت همه شهروندان، اصحاب رسانه و نظام سلامت کشور محقق می شود.

بهرام حمیدی، مدیر شبکه تبرستان نیز با اشاره به فعالیت این رسانه در حوزه تولید برنامه های حوزه سلامت گفت: شبکه تبرستان در سالجاری توانست در جشنواره ملی سلامت، رسانه برتر بین شبکه های استانی شود.

وی با بیان اینکه اجرای طرح نظام سلامت خانواده بدون اطلاع رسانی و مشارکت رسانه ها امکان پذیر نیست، افزود: رسانه استانی با تمام ساز و برگ و امکانات خود آماده اطلاع رسانی و تولید برنامه های تبیینی در حوزه سلامت در مازندران است.

حمیدی افزود: با همکاری دستگاههای حوزه سلامت مازندران و شبکه تبرستان، دو میلیارد و 600 میلیون تومان برای ساخت برنامه های حوزه بهداشت و سلامت مازندران هزینه شده است.

مدیرکل صدا و سیمای مازندران گفت: در صورت عدم اطلاع رسانی طرح پزشک خانواده از سوی رسانه های مکتوب، مجازی، دیداری و شنیداری اجرای طرح نظام سلامت به جای دو سال در پروسه زمانی ده ساله امکان پذیر نخواهد بود.