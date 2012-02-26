نبرد ایدئولوژیک رامنی و سنتروم/ محافظه کار شو تا پیروز شوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه لس آنجلس تایمز، روز سه شنبه هفته جاری نامزدهای حزب جمهوریخواه آمریکا در ایالت میشیگان به مصاف هم می روند انتخاباتی که بواسطه نتایج انتخابات قبلی درون حزبی از اهمیت بالایی برای "میت رامنی" و "ریک سنتروم" برخوردار است.

در ایالت میشیگان "تی پارتی" ( جنبش چای) که از سال 2010 و پیش از انتخابات میاندوره ای کنگره به شکل جدی کار خود را آغاز کرد، حضور چشمگیری دارد، از همین رو این دو نامزد در تلاش هستند تا با نزدیک شدن به این جنبش آرای آنها را در ابتدا برای انتخابات درون حزبی و سپس انتخابات ریاست جمهوری تصاحب کنند.

نکته آن است که تی پارتی اغلب از نومحافظه کاران و افراد جنگ طلب تشکیل شده و رامنی و سنتروم تلاش می کنند تا یکدیگر را متهم به دشمنی با محافظه کاران کرده و از این طریق آرای میشیگان را تصاحب کنند.

در همین رابطه روز گذشته ریک سنتروم در جمع اعضای تی پارتی در میشیگان، با همانند دانستن سیاست های رامنی و باراک اوباما، اعلام کرد که وی محافظه کار نیست.

سنتروم در سخنرانی خود گفت : این واقعا خنده دار است که یک فرد لیبرال ( رامنی ) بگوید که من محافظه کار نیستم.

"ریک سنتروم" و "میت رامنی"

اما میت رامنی در پاسخ به این سخنان سنتروم گفت : من ایدئولوژی خود را تغییر داده ام. زمانی که برای ورود به سنا تلاش می کردم لیبرال بودم، زمانی که فرماندار بودم میانه رو شدم و هم اکنون که در رقابت های ریاست جمهوری تلاش می کنم محافظه کار هستم.

این دو نامزد در ادامه به انتقاد از برنامه های یکدیگر پرداخته و سنتروم برنامه های رامنی را درست همانند اوباما دانست.

به گزارش مهر، در انتخابات میان دوره ای کنگره آمریکا، اعضای تی پارتی توانستند در میان قانونگذارن آمریکایی حضور پیدا کنند. این جنبش به دلیل مخالفت با سیاست های جاری در ایالات متحده توانسته هوادارانی را برای خود دست و پا کند ازهمین رو حمایت تی پارتی از یک نامزد خاص می تواند امیدهای این نامزد را برای ادامه رقابت های انتخاباتی پررنگ تر کند.

تی پارتی جنبشی است که از سال ۲۰۰۹ و در پی مجموعه ‌ای از اعتراضات محلی و ملی در آمریکا به وجود آمد.این جنبش، سیاسی و متمایل به عقاید محافظه‌ کاران است و در مقابل سیاستهای باراک اوباما قد علم کرد. طرفداران این جنبش، سیاستهای اوباما را چپی و سوسیالیستی می‌ خوانند.

نام جنبش تی پارتی برگرفته از واقعه‌ ای مهم در تاریخ آمریکاست: در سال ۱۷۷۳، جمعی از مستعمره نشینان بریتانیایی در شهر بوستون، صندوق های چای را که قرار بود راهی بریتانیا شود، در اعتراض به مالیاتی که لندن به آنها بسته بود، به دریا ریختند، رخدادی که به "مهمانی چای بوستون" یا "بوستون تی پارتی" معروف شد و یکی از اولین جرقه های انقلاب آمریکا و استقلال این کشور بود.