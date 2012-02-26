ایجاد تونل بهترین راهکار برای کاهش ترافیک در سنندج است

به گزارش خبرنگار مهر، کامیاب شادمان شامگاه شنبه در جلسه شورای ترافیکی استان کردستان اظهار داشت: احداث تونل بهترین شیوه برای کاهش ترافیک در سنندج است و به همین دلیل طرح ساخت تونل بهارمست در نیمه ‌جنوبی شهر سنندج و در محدوده میدان نبوت و انتهای خیابان انقلاب در مرحله آغاز عملیات اجرایی قرار دارد.

وی افزود: ایجاد شبکه عبور و مرور متعارف و مناسب با استاندارهای جهانی، افزایش سرعت تردد، کاهش احتمالی سوانح و حوادث رانندگی به دلیل احداث معبری ایمن و با رعایت طرح هندسی مناسب، آزادسازی سطح معابر اضافی و استفاده از آن، روان ‌سازی ترافیک محور و خیابان‌ های اطراف و کاهش زمان سفر از مزایای اجرایی شدن این طرح در سنندج است.

معاون ترافیک شهرداری سنندج با بیان اینکه 207 متر طول و 14 متر عرض از ویژگی ها و مشخصات اجرایی کردن این تونل است، عنوان کرد: 35 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این طرح پیش بینی شده است که انتظار می رود طی روزهای آینده عملیات اجرایی آن آغاز شود.

شادمان اجرای طرح جامع ترافیک شهری در سنندج را برای روان سازی ترافیک سطح شهر مناسب دانست و بیان کرد: کارهای مطالعاتی طرح جامع ترافیک شهر سنندج تا شهریور ماه امسال به اتمام می رسد و پس از انجام فراخوان و تعیین مشاوران و پیمانکار طرح وارد مناقصه شدند.

وی با بیان اینکه بررسی این طرح هشت ماه طول کشید، اظهار داشت: برای اجرای طرح جامع ترافیک شهر سنندج شرکت‌ های معتبر و درجه یک نیز برای تعیین مشاور دعوت به کار شدند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری سنندج با بیان اینکه حجم قرارداد اجرای طرح جامع ترافیک شهر سنندج 600 میلیون تومان است، افزود: شرکت‌ های آمودراه و راه ‌های طلایی البرز برای اجرای طرح ترافیک شهری سنندج معرفی و انعقاد قرارداد با آنها انجام شده است.

شادمان بیان کرد: حل مشکلات ترافیکی در شهر سنندج نیازمند یک عزم همه جانبه عمومی است و تنها با یک عزم همه جانبه و اجرای برنامه‌ های اصولی قابل حل است.

وی همچنین از اجرای طرح آمارگیری دست فروشان سنندج از سال آینده خبر داد و گفت: این طرح نیز با همکاری مدیران ارشد استان و با همکاری شماری از سازمان های دولتی انجام می شود که کار اجرایی آن از اردیبهشت ماه سال آینده در سنندج آغاز می شود.