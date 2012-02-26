اقدامات مسلح در سوریه مورد حمایت ترکیه نیست/ با ایران و روسیه همکاری داریم

به گزارش خبرگزاری مهر، "اینان اوزیلدیز" پس از سخنرانی خود در نشست دو روزه "بهار عرب... دگرگونی‌ها و انتظارات" بر محور حمایت ترکیه از دموکراسی در منطقه، با سوالاتی ازسوی حاضرین در این باره مواجه شد. از جمله یکی از اساتید مسیحی دانشگاه از تناقض اظهارات وی با سکوت ترکیه درقبال آنچه در بحرین می‌گذرد، سؤال نمود.

اوزیلدیز بدون آنکه پاسخ قانع ‌کننده‌ای در این باره ارائه دهد، اظهار داشت: البته ما تماسها و ملاقاتهایی برای یافتن راه‌حل در بحرین نیز در برنامه داریم و دموکراسی در همه‌جا مورد نظر ما است.



سفیر ترکیه در لبنان همچنین پاسخ به سوالی پیرامون وجود گروههای مسلح در سوریه و تأمین سلاح از خارج برای آنها، اظهار داشت: ترکیه اقدامات مسلحانه را به هیچ وجه تأیید نمی‌کند و اینگونه اقدامات مورد حمایت ما نیست. نظر ما در مورد سوریه، راه حل سیاسی و گفتگو و انجام اصلاحات است و در این راستا تماسهای خوبی بین مقامات ترکیه با همکاران ایرانی و روسی وجود داشته است.