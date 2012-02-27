حشمت الله عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: انتخابات 12 اسفند نماد و تجلی شور و گستردگی اتحاد و انسجام مردم در سراسر ایران اسلامی است.



فرماندار شهرستان کنگاور افزود: غرور و سربلندی هر ملت به لذت شرکت در تعیین سرنوشت کشور خود است که انتخابات 12 اسفند ماه نماد و تجلی این سربلندی است.

عزیزی تاکید کرد: تمام تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی آبرومندانه در این شهرستان مهیا است و مردم کنگاور همانند دوره های گذشته، حضوری تاریخی و تاثیرگذار در این انتخابات خواهند داشت.



وی با اشاره به اینکه انتخابات مجلس شورای اسلامی برای کشور بسیار مهم و سرنوشت ساز است، افزود: خوشبختانه داوطلبان مجلس در این حوزه در مسیر قانونی انتخابات حرکت می کنند و تاکنون هیچ گونه تخلف انتخاباتی در کنگاور گزارش نشده است.

فرماندار کنگاور گفت: سطح بالای مشارکت مردم مومن کنگاور در عرصه انتخابات امری طبیعی و مبرهن برای مردم این خطه از استان کرمانشاه است و امسال هم امیدواریم که مردم متدین این شهرستان به مانند سالهای گذشته، حضور پررنگ در پای صندوقهای رای داشته باشند.

عزیزی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری به انتخابات مجلس، افزود: داوطلبان باید به منویات و فرمایشات رهبر انقلاب در زمینه برگزاری انتخابات توجه کامل و دقیق داشته باشند.

فرماندار کنگاور در پایان گفت: مردم نیز در انتخابات گزینه خود، دقت لازم را داشته باشند و سعی کنند که فردی را به مجلس بفرستند که منبع توسعه و پیشرفت برای منطقه و شهرستان باشد.