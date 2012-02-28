تروریسم رسانه ای العربیه و الجزیره/ شورای امنیت علیه ملل آزاده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن جونی درباره تعامل 2 گانه شورای امنیت با قیام های عربی منطقه از جمله سکوت در برابر جنایات رژیم آل خلیفه در بحرین و در عین حال برگزاری نشست های یکجانبه و ضد سوری این نهاد بین المللی گفت: در ماده 24 منشور سازمان ملل متحد قید شده است که وظیفه شورای امنیت حفظ امنیت و ثبات جهانی است اما در عمل می بینیم 5 کشور عضو دائم شورای امنیت 90 درصد صادرات سلاح در جهان را بر عهده دارند لذا نه تنها این شورا به وظیفه خود عمل نمی کند بلکه به دلیل فروش سلاح از سوی این کشورها وقوع جنگ در مناطق مختلف دنیا به نفع آنها است.

رسانه هایی همچون العربیه و الجزیره با درج مطالب کذب و تحریف واقعیت ها علیه مقاومت فلسطین و لبنان و قیام مردمی بحرین و برنامه هسته ای صلح آمیز ایران فعالیت می کنند و این موضوع عجیب و غریبی نیست چرا که این رسانه ها همسو با سیاست رژیم های عربی منطقه به پوشش اخبار می پردازند.

استاد دانشگاه لبنان و معاون علمی سازمان حقوقدانان دمکرات بین الملل افزود: از سوی دیگر هر بار که شورای امنیت نشستی را برای محکوم کردن اسرائیل برگزار می کند این مسئله با وتوی آمریکا مواجه می شود چرا که آمریکا حامی درجه یک اسرائیل است و این در حالی است که شورای امنیت تاب تحمل تلاش ایران برای دستیابی به تکنولوژی هسته ای و برنامه هسته ای مسالمت آمیز این کشور را ندارد و به طرق مختلف درصدد مجازات ایران است. این مسئله نه تنها تعامل دوگانه شورای امنیت با مسائل مختلف است بلکه جنایت علیه ایران از سوی این نهاد بین المللی به شمار می رود.

جونی اظهار داشت: در واقع شورای امنیت علیه ملت های مستقل و آزاده جهان از جمله ملت ایران که می خواهند برای آینده بهتر کودکان خود به تکنولوژی هسته ای دست یابد قرار می گیرد و در مقابل نه تنها علیه اسرائیل که به اقتصاد و زیرساخت های فلسطین آسیب رسانده است و کودکان فلسطینی را می کشد موضع نمی گیرد بلکه از این رژیم حمایت می کند.

وی در ادامه گفت: به عبارتی دیگر شورای امنیت ضد ملت های آزاده جهان همچون ایران، ونزوئلا، کوبا، سوریه و لبنان فعالیت می کند.

حسن جونی درباره مذاکرات سازش میان رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان فلسطین تصریح کرد: تنها مقاومت می تواند اراضی اشغالی فلسطین را آزاد کند زیرا اسرائیل زبان مذاکره را نمی فهمد و تجربه نشان داده است این مذاکرات بیهوده است.

5 کشور عضو دائم شورای امنیت 90 درصد صادرات سلاح در جهان را بر عهده دارند لذا نه تنها این شورا به وظیفه خود عمل نمی کند بلکه به دلیل فروش سلاح از سوی این کشورها وقوع جنگ در مناطق مختلف دنیا به نفع آنها است.

وی خاطرنشان کرد: مسئله فلسطین موضوعی نیست که تنها به فلسطین یا کشورهای عربی مربوط باشد بلکه یک قضیه جهانی است و به هر انسان آزاده ای در جهان مربوط می شود. شهادت "راشل کوری" فعال صلح آمریکایی در اراضی فلسطین و حمایت وی از قضیه فلسطین به خوبی بیانگر این موضوع است که مسئله فلسطین یک موضوع جهانی است.

جونی درباره سیاست رسانه های غربی و عربی همچون العربیه و الجزیره در تعامل با قیام های عربی گفت: آنچه در رسانه های غربی و عربی همچون العربیه و الجزیره رخ می دهد تروریسم رسانه ای محسوب می شود که با هدف تحریف واقعیت ها و منحرف کردن افکار عمومی در جهان عرب صورت می گیرد.

وی گفت: این رویکرد در گذشته نیز علیه ایران، ونزوئلا و کوبا اتخاذ می شد و اکنون درباره سوریه به کار گرفته می شود. رسانه های مذکور مطالب کذب را منتشر می کنند، واقعیت ها را منعکس نمی کنند یا بخش هایی از آن را پوشش می دهند.

جونی با بیان این مطلب افزود: العربیه و الجزیره علیه مقاومت فلسطین و لبنان و قیام مردمی بحرین و برنامه هسته ای صلح آمیز ایران فعالیت می کنند و این موضوع عجیب و غریبی نیست چرا که این رسانه ها همسو با سیاست رژیم های عربی منطقه به پوشش اخبار می پردازند.

مصاحبه: سمیه خمارباقی