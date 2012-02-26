عدم تحویل پروانه نمایش "بوسیدن روی ماه" به لحاظ قانونی قابل پیگیری است

منوچهر محمدی تهیه کننده "بوسیدن روی ماه" در ارتباط با صدور پروانه نمایش این فیلم به خبرنگار مهر گفت: علیرغم اینکه پروانه نمایش این فیلم آماده است اما اداره نظارت و ارزشیابی ارشاد از دادن آن امتناع میکند. زیرا نمیخواهند "بوسیدن روی ماه" برای نوروز 91 اکران شود و هیچ دلیل موجهی نیز در این ارتباط بیان نمیکنند.
وی افزود: وظیفه وزارت ارشاد دادن پروانه نمایش به فیلمهاست و درباره زمان نمایش آنها سینمادار و دفتر پخش تصمیمگیری میکنند. اینگونه محدودیتها نشان دهنده پارهای از مسائل حاشیهای است و وارد شدن ارشاد به این مسائل در شان اداره نظارت و ارزشیابی و سینماگران نیست.
اسعدیان و محمدی در نشست رسانهای فیلم "بوسیدن روی ماه" در جشنواره سیام فیلم فجر
محمدی تأکید کرد: طرح چنین مباحثی جز قوانین و مقررات نیست و دخالت دادن مسائل شخصی در مباحث حرفهای دلسردی سینماگران را به همراه دارد.
این تهیهکننده سینما در ارتباط با مشکل ممیزی در ارتباط با گرفتن مجوز نمایش "بوسیدن روی ماه" گفت: مواردی در این ارتباط مطرح کردند اما با گفتگو حل شد. به ما هم اعلام کردند پروانه نمایش فیلم مشکلی ندارد. روز گذشته که مراجعه کردیم گفتند مجوز آماده است اما چون قصد دارید عید اکران کنید به شما نمیدهیم!
محمدی تاکید کرد: اینگونه دخالتهای بیخود، هزینههای اداره کل نظارت و ارزشیابی ارشاد را بالا میبرد و اگر ادامه پیدا کند نافی مقررات شرعی و قانونی کشور است. زیرا سرمایهگذار و تهیهکننده مالک فیلم است و این کار به معنی نفی مالکیت محسوب میشود و حتی به لحاظ قانونی قابل پیگیری است. البته ما تلاش خود را برای گرفتن پروانه نمایش "بوسیدن روی ماه" انجام میدهیم.
منوچهرمحمدی تهیهکننده "بوسیدن روی ماه" به کارگردانی همایون اسعدیان خود طراح فیلمنامه این فیلم است؛ فیلمی که در آن بازیگرانی چون شیرین یزدانبخش، رابعه مدنی، مسعود رایگان، صابر ابر، شبنم مقدمی، شاهرخ فروتنیان، شیدا خلیق، حسن نجاریان، امیرحسین رستمی، نازنین خزائی، لیدا عباسی، لیلی فرهادپور، محمد کارت و سعید پورصمیمی بازی کردهاند.
در خلاصه داستان "بوسیدن روی ماه" آمده است: احترامالسادات و فروغ خانم در همسایگی هم زندگی میکنند و بیش از 20 سال است که در انتظار فرزندانشان هستند.
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