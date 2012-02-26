علی لیالی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در عمره جدید 6 میلیون و 600 هزار نفر ثبت نام کردند که با افزایش سهمیه های عمره این مشتاقان را طی کوتاهترین زمان ممکن به عمره اعزام خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه ثبت نام کنندگان جدید دارای اولویت 300 تا 600 هستند، گفت: ابتدا قرار بود اعزام زائران دارای اولویت جدید از سال 92 باشد اما پس از برنامه ریزیهای انجام شده و افزایش سهمیه، زمینه اعزام آنان در عمره سال 91-92 به سرزمین وحی آغاز شده است.

رئیس سازمان حج و زیارت در مورد نارضایتی برخی افراد در مورد طولانی بودن زمان اعزام زائران تاکید کرد: ما تمام سعی خود را برای تسریع در اعزام زائران انجام خواهیم داد اما در مجموع هیچ فردی مجبور به ثبت نام نشده است و هیچکس نیز مجبور به پشت نوبت ماندن نیست و هر وقت بخواهد می تواند سپرده و سود آن را از بانک دریافت کند.

به گفته لیالی، مطرح کردن طول مدت زمان اعزام زائران طی 10 سال به هیچ وجه کارشناسی و درست نیست و فقط باعث ناراحتی مردم می شود.

وی اظهار داشت: هر اولویت زائران شامل 22 هزار نفر می شود یعنی اینکه اگر اعلام می شود که افراد دارای اولویت 301 به عمره می روند یعنی 22 هزار نفر دارای شرایط ثبت نام هستند.

قرعه کشی زائران در روز 28 دیماه جاری انجام شد و براساس آن تمامی 6 میلیون و 600 هزار متقاضی ثبت نام کننده در بانکهای ملی و ملت تعیین اولویت شدند بطوریکه 58 درصد ثبت نام کنندگان را زنان و 42 درصد را مردان تشکیل دادند.

همچنین براساس آمارهای موجود 41.5 درصد مربوط به ثبت نام بانک ملت و 58.5 درصد نیز مربوط به ثبت نام کنندگان در بانک ملی و بیشترین افراد ثبت نام کننده در گروه های سنی 40 تا 50 سال بودند که 32 درصد آنها خانه دار، 6 درصد محصل، 9 درصد کارمند و 9 درصد نیز دارای مشاغل آزاد بودند.