ستادهای تبلیغاتی کاندیداها به تذکرها دقت کنند

مهدی ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هیئت نظارت بر انتخابات در شهرستان کرج به صورت شبانه روزی فعالیتهای کاندیداها را رصد کرده و تلاش می کند با اطلاع رسانی گسترده کاندیداها را از قوانین تبلیغاتی مطلع کنند.

ایران نژاد ادامه داد: فضای رقابتی کاندیداها در استان البرز فضای آرام و بدون تنشی است، و تلاش می شود در روزهای آتی این فضا حفظ شود

فرماندار کرج گفت: کاندیداها و فعالان ستادهای انتخاباتی باید با دقت قوانین را مطالعه واز تخلف خوددداری کنند.

وی یادآور شد: فرمانداری و ستاد انتخابات شهرستان در صورت مشاهد استمرار تخلف از سوی کاندیداها به صورت قانونی و صریح با آنها برخورد خواهد کرد.

وی در پایان از تلاش مجموعه مسئولان استان برای برگزاری انتخاباتی با شکوه و حضور حداکثری مردم خبر داد.