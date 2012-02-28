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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۰۲

ایران نژاد در گفتگو با مهر:

ستادهای تبلیغاتی کاندیداها به تذکرها دقت کنند

ستادهای تبلیغاتی کاندیداها به تذکرها دقت کنند

کرج - خبرگزاری مهر: فرماندار کرج گفت: ستادهای تبلیغات کاندیداهای مجلس نهم در کرج باید به تذکرهای هیئت نظارت توجه کنند و بدانند در صورت استمرار تخلف با آنها برخورد قانونی می شود.

مهدی ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هیئت نظارت بر انتخابات در شهرستان کرج به صورت شبانه روزی فعالیتهای کاندیداها را رصد کرده و تلاش می کند با اطلاع رسانی گسترده کاندیداها را از قوانین تبلیغاتی مطلع کنند.

ایران نژاد ادامه داد: فضای رقابتی کاندیداها در استان البرز فضای آرام و بدون تنشی است، و تلاش می شود در روزهای آتی این فضا حفظ شود

فرماندار کرج گفت: کاندیداها و فعالان ستادهای انتخاباتی باید با دقت قوانین را مطالعه واز تخلف خوددداری کنند.

وی یادآور شد: فرمانداری و ستاد انتخابات شهرستان در صورت مشاهد استمرار تخلف از سوی کاندیداها به صورت قانونی و صریح با آنها برخورد خواهد کرد.

وی در پایان از تلاش مجموعه مسئولان استان برای برگزاری انتخاباتی با شکوه و حضور حداکثری مردم خبر داد.

کد مطلب 1543713

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